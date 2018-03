Rogalandsavis

Vinterens tendenser til spilleropprør endte med at trener Bengt Sæternes sto igjen som seierherre – om man kan snakke om noe slikt i en sånn situasjon.

Over et helt lag er borte i antall – deriblant flere tunge navn. Disse er erstattet med ti nye til det som er en ny start for Sæternes sitt prosjekt. Laget er samtidig blitt litt mer ballbesittende og den smale formasjonen 4-3-2-1 kan gi flere problemer i mellomrommene.

Summen gjør kanskje Sandnes Ulf til det mest usikre kortet av alle i divisjonen når en skal tippe Obos-ligaen 2018.

Plutselig kan det klaffe voldsomt. Ting setter seg fort og de lyseblå får ut det potensialet de ikke har fått ut de siste årene. Da kan de fort blande seg inn helt i toppstriden, men kanskje mest sannsynlig slåss om en kvalifiseringsplass.

Om laget derimot får en svak start kan ting på samme tid fort gå i nedoverbakke. Med bråket i høst i mente er det nemlig lett å peke på mekanismene som vil slå inn. Usikkerheten vil komme raskt. Samtidig vil de kritiske røstene rundt Bengt Sæternes ha kortere vei til overflaten.

Ser en på troppen isolert sett virker dette likevel ikke så ille. Troppen er noe mindre, men det er fortsatt tunge navn som Vidar Nisja, Saku-Pekka Sahlgren, Kent Håvard Eriksen, Niels Vorthoren, Erixon Danso og Tapio Heikkilä. Samtidig er klubben ekstremt avhengige av målene til Eriksen. De er meget utsatt både for skader – og for et eventuelt salg til sommeren om målkongen sier nei til å forlenge sin avtale.

Like under Sandnes Ulf spår vi kanskje litt overraskende nykommer HamKam. Aristokraten fra Hedmark er tilbake på nivå to etter et suverent opprykk. Anført av veteranen Petter Vågan Moen har de bitt godt fra seg i oppkjøringen. «Kamma» blir fort overraskelsen blant de nye.

Florø har mistet målkongen Endre Kupen til Glimt og skal få kjørt seg mer i sin andre sesong på dette nivået. Samtidig er dette en sammensveiset gjeng. Flere av spillerne har holdt sammen siden barndommen. Det må de dra veksler på om de skal etablere seg på nivå to i den vanskelige andresesongen.

Tromsdalen avsluttet meget solid i fjor og det har ikke vært store utskiftninger i stallen i vinter. Klubben kan også ha klimatiske hjemmefordeler både seint og tidlig i sesongen. De færreste liker turen til Tromsø når vinteren fortsatt har overtaket.

Strømmen vant kun én av sine siste ti kamper i fjor og har brukt vinteren til å hente en haug med nye spisser. Klubben har vært en stabil middelhavsfarer på tabellen i fem år nå. Skal det endre seg må trener Espen Olafsen treffe på shoppingen.

Hos Levanger er mye nytt denne sesongen etter den sterke 7.-plassen i fjor. Magnus Powells 4-4-2 er erstattet av en RBK-aktig 4-3-3 med Roger Naustan.

Tidligere Ulf-spiller Erik Tønne er borte. Han etterlater seg et hull. Klubben er fortsatt veldig avhengig av målene til Robert Stene (34) som har en fortid i SIF.

Notodden kranglet seg opp via kvalifisering og har blant annet forsterket seg med fjorårets Viking-stopper Michael Ledger. Det snakkes om at flere navn er på vei inn. Det behøves sannsynligvis etter en svak oppkjøring. Kenneth Dokken må trylle om de skal holde seg.

Nest-Sotra vant sin avdeling i 2. divisjon foran Notodden i fjor og den svært fargerike Steffen Landro utrettet et lite mirakel på Ågotnes. På tross av at klubben sliter med økonomien er det gjort store utskiftninger i stallen. Det skal blant annet bli spennende å se hva «late-bloomeren» og målmaskin Alexander Dang kan levere foran mål på nivå to.

Trener Landro mener selv at han burde trent et av topplagene i Norge. Dersom han klarer å holde Nest-Sotra oppe spørs det om han ikke har et poeng. Dette er en klubb som egentlig ikke hører hjemme på nivå to.

Vårt tips Obos-ligaen 2018:

9. Sandnes Ulf

10. Ham-Kam

11. Florø

12. Tromsdalen

13. Strømmen

14. Levanger

15. Notodden

16. Nest Sotra

NB! Vurderinger og tips for de åtte øverste lagene på tabellen kommer tirsdag.