Rødgrønt samlivstrøbbel

«Fagbevegelsen, fagbevegelsen, fagbevegelsen», sa Martin Kolberg fra talerstolen på Aps landsmøte i 2005, og la en viktig del av grunnlaget for regjeringssamarbeidet mellom Ap, Sp og SV. Uten å være i symbiose med LO mister Ap mye av sin kraft som parti. Nå kan det rett og slett se ut som om «fagbevegelsen, fagbevegelsen, fagbevegelsen» er skiftet ut med «Vedum, Vedum, Vedum» for flere og flere.

Det vakte nasjonal oppsikt da Fagforbundets fylkesleder Trond Helland uttalte seg så rosende på Dagsrevyen om Trygve Slagsvold Vedum at Mette Nord har gått ut for å presisere at Jonas Gahr Støre er mannen forbundet vil ha som statsminister. «For meg er det ikke noe problem om Vedum skulle bli statsminister» sa Helland på Dagsrevyen, men la også til: «For meg er politikken viktigere enn personene. Både Støre og Vedum er to dyktige personer som har god appell. Så må politikken til partiene avgjøre dette. Det viktigste er å bytte ut dagens regjering».

At en erfaren fylkesleder i det største LO-forbundet uttrykker seg slik, er å be om mer trøbbel i et allerede trøblete Ap. Partiet har mange mulige velgere på gjerdet, men har også lekket massivt til Sp de siste tre årene. Det er åpenbart at Trygve Slagsvold Vedums budskap mot sentralisering treffer brede lag av velgergruppene, enten de bor i bygd eller by. Under Vedum har Sp gått fra å være et særinteresseparti til et breddeparti, fra å være partiet til konservative storbønder opptatt av eiendomsrett, melkekvoter og tollvern, til å bli et parti som også skal ha en politikk om ungdomsgjenger i drabantbyer og arbeidsmiljø. At et i bunn og grunn så konservativt parti som Sp skal appellere til fagbevegelsen, er blant vår tids mysterier og Aps største utfordring. Et viktigmen: Trygve Slagsvold Vedum vakler når han blir utfordret og må gjøre mer enn å være retorisk, og det er tvilsomt om «sentralisering» er merkelappen på alle problemer.