Gjøvik som indremedisin

Støre-regjeringen har lagt ut på en omfattende redde det som reddes kan-turné få dager før valget. Mens Jonas Gahr Støre er i Stavanger for å sikre statlige arbeidsplasser gjennom at Oljedirektoratet blir Sokkeldirektoratet og Petroleumstilsynet Havindustritilsynet, har andre deler av regjeringen vært i Innlandet med rause budsjettmidler.

Siden den budsjettkonferansen og valgkampen faller sammen i tid, er det jo greit å strø om seg med attraktive studieplasser og statlige arbeidsplasser. Mandag morgen ble det kjent at Gjøvik får opprettet nye studieplasser i medisin. Senere samme dag fikk Kristiansand den samme gladmeldingen om at byen får 20 nye studieplasser i medisin gjennom samarbeid med Universitetet i Oslo. Gjøvik får sine plasser via et samarbeid med NTNU i Trondheim.

Skal ikke Stavanger glede seg over at Stavanger universitetssjukehus får enda flere legestudieplasser underlagt Universitetet i Bergen? Jo da, enhver styrking av SUS er gledelig, men måten regjeringen strør om seg med studieplasser på, henger ikke på greip – for å si det på senterpartisk. Det mest iøynefallende ved den tidlige lekkasjen fra 2024-budsjettet er hvordan Ap og Senterpartiet sementerer sitt syn på en fullskala medisinutdanning i Stavanger. Det er vel og bra at antallet plasser i Norge trappes opp på et studium der halvparten av kandidatene studerer utenlands, men samtidig prioriterer regjeringen å spre ressurser tynt utover landet. Få har vel trodd at overgangen fra Ola Borten Moe til Sandra Borch som statsråd for forskning og høyere utdanning skulle innebære kursending, men nå har i hvert fall Borch slått fast en gang for alle at et fullverdig medisinstudium med gradsrett til Stavanger er utelukket.

Det trengs ikke mange studiepoeng i konspirasjonsteori for å se hvorfor Gjøvik skal utdanne framtidens leger. Vedtaket om å legge ned sykehusene på Gjøvik og Hamar har fått det til å koke rundt Mjøsa, og hva fungerer vel som bedre sukring av pillen enn noen prestisjetunge studieplasser? At en småby som snart er uten sykehus skal utdanne leger inneholder logiske brister, men i en desperat valgkampinnspurt trenger ikke den slags å være viktig. Indremedisin til sykehusopprørere rundt Mjøsa er tross alt poenget.

Det er mye fornuft i at de såkalte etablerte universitetene har kontakt med sine provinser, slik det er med Trondheim og Gjøvik, Oslo og Kristiansand og Bergen og Stavanger. Det Sp og Ap glipper på er muligheten for å bygge videre på et etablert medisinsk fagmiljø i tilknytning til et splitter nytt sykehus på Ullandhaug. Undervisning og forskning henger sammen – det er noe av poenget med akademiske institusjoner – og det er et poeng som dumpes på Mjøsas dyp.

