Det er Stavangers utur nå

Det er noe befriende ved høyere utdanning- og forskningsminister Ola Borten Moe (Sp). Han er fri for utenomsnakk og vet at politisk makt er til for å brukes. Borten Moe har kastet styret i Forskningsrådet, kuttet milliarder i campus-utbyggingen i Trondheim og kuttet i havforskningssenteret i samme grep. For Stavangers del er medisinstudiet skrinlagt en gang for alle.

Med lav arbeidsledighet, inflasjon, rentetrussel og høye byggekostnader, er det sosialøkonomisk fornuftig å bremse. I gode tider – som vi til tross for all verdens dårlige nyheter er inne i nå – skal statlige utgifter skrus igjen, mens pengebruken økes når det er behov for mer aktivitet. Sånn sett er det innenfor av Ola Borten Moe å opptre som vår tids Søren Jaabæk – bonden og stortingspolitikeren som var så streng i sparepolitikken at han gikk under kallenavnet «Neibæk».

Borten Moe har ikke noe ønske om å bli populær i akademiske kretser, men statsråden tyr til kortsiktigheter når han knuser Stavangers mulighet for å utdanne leger. Den interdepartementale rapporten han bruker mot UiS-drømmen, slår fast at «kostnadsestimatet er urealistisk». Mens UiS regner med at driften av studiet med 70 studenter vil koste 137 millioner kroner i året, sier de departementale tallene 161 millioner. At 24 millioner skal velte planene er knapt til å forstå, og det virker heller ikke gjennomarbeidet når den samme rapporten oppgir investeringer og nybygg til å koste «mellom 245 og 497 millioner».

I møtet med maktpolitikeren Ola Borten Moe har rikspolitikere fra Rogaland vist seg å være maktesløse. Der Ap så ut som om de hadde samlet seg om et ja til utdanningen som ikke var forankret i partiet likevel, synes Sp det er greit å vrake planene kjapt i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Høyre har heller ingen grunn til selvskryt, slik stortingspolitiker Aleksander Stokkebø prøver på sin Facebook-side. Høyre har hatt muligheten til å gjøre noe siden partiet kom til makten i 2013, men har vært passive siden de lokale initiativene kom i 2008–2009. Stortings- og regjeringspolitikere fra Rettedals hjemby har ikke maktet å utarbeide en strategi som sikret medisinstudiet.

Det har ikke stått på den lokale jobbingen for å få medisinstudiet på plass. 84 millioner er samlet inn fra næringslivet og offentlige fond, og det er lagt fram planer for hvordan studiet kan samordnes med Stavanger universitetssjukehus, som bygges vegg i vegg med UiS. Forskningsmiljøet som Borten Moe frykter skal vannes ut, er for lengst etablert – og vi må spole tilbake til 2011 da antallet doktorgrader i medisin passerte 100 i Stavanger.

Diagnosen? Rogalands-benken har gjort en skral jobb med å forankre studiet i sine partier, formidle behovet i et land der halvparten av medisinerne utdannes utenlands – og ikke minst i å forfekte at Stavanger trenger flere bein enn oljå å stå på.