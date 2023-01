«Salikatt!» utbryter gjerne siddiser som vil unngå grovere uttrykk. Fredrik Theocar Salicath var en så upopulær politimester i Stavanger at han ble et fyndord, og for noen år siden fikk han et bryggeri i Hillevåg oppkalt etter seg. Nylig har Helsedirektoratet bestemt seg for å lage hekkan for Salikatt og andre bryggerier. Salikatt har fått beskjed fra direktoratet om at de risikerer bøter når privatpersoner tagger dem på sosiale medier. I klartekst: Hvis en ølelsker på Vinstra er fornøyd med brygget fra Hillevåg, skriver om det på Facebook-siden sin og tagger (merker innholdet med nøkkelord slik at kontakter lettere finner informasjonen) Salikatt, risikerer bryggeriet bot.

Norge har hatt forbud mot alkoholreklame siden 1975, vi fører en restriktiv alkoholpolitikk og har nylig feiret at det er 100 år siden Vinmonopolet ble opprettet. Den strenge alkoholpolitikken fungerer og støttes av så å si alle politikere, gjerne med unntak av noen brushoder på høyresiden. Dessverre er det ti prosent av befolkningen som sliter med alkoholisme og som står for halvparten av landets alkoholforbruk, mens andre i større eller mindre grad begrenser konsumet sitt. Alkohol har med andre ord både problematiske og mindre problematiske sider, og det er viktig at alkoholpolitikken er slik innrettet at det er klare grenser for eksponering og tilgang.

Helsedirektoratets advarsel til Salikatt understreker til de grader at alkoholreklame er forbudt og at eksponering skal begrenses, men regelverkets håndhevere har tydeligvis problemer med den nye tid. I likhet med andre lokale bryggerier som Lervig, Rygr og Jåttå gårdsbryggeri har Salikatt utmerket seg som alternativer til industriøl. Både ølsmaking og hjemmebrygging er blitt en trend de siste årene, noe som selvsagt gjenspeiles i sosiale medier. Ølsmaking, ølfestivaler og deling av smakserfaringer på appen Untappd er en del av den nye virkeligheten håndverksbryggene har ført med seg. Ølinteresse er internasjonalt, derfor deles øl-erfaringer flittig på sosiale medier.

Balansegangen mellom reklame, ytringer og deling av fagkunnskap er hårfin, men ved å gjøre bryggerier som Salikatt ansvarlig for hva personer hvor som helst i verden skriver om dem, mangler forholdsmessighet. Helsedirektoratet forsvarer seg med at det er alkoholaktørers videreformidling av innlegg som «inneholder positiv omtale av alkoholaktørens produkter eller av alkohol generelt» de er ute etter. Direktoratet viser også at til at taggefunksjonen kan slås av eller taggede innlegg slettes. Det er selvsagt en løsning bryggeriene kan bruke, men Helsedirektoratets iver etter å ta små aktører som også opererer på et internasjonalt marked, er neppe det som bedrer nordmenns helse.

