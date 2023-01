Krever svar om bryggeri-varsel

Det var fredag Stavanger-bryggeriet Salikatt la ut et lengre innlegg på sin Facebook-side der de oppgitt forklarte at de nylig fikk et brev fra Helsedirektoratet, en advarsel om at bryggeriet må fjerne seg selv fra innlegg flere år tilbake i tid.

Salikatt risikerer nemlig bøter når privatpersoner tagger dem på sosiale medier. Nå er bryggeriet nødt til å gå flere år tilbake i tid og slette seg fra innlegg hvor mennesker har tagget dem, ifølge Helsedirektoratet.

– Dette gir ikke mening i det hele tatt. Jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte, sa Salikatt-gründer Bjarte Halvorsen til RA fredag ettermiddag.

Daglig leder Bjarte Halvorsen i Salikatt bryggeri. (Caroline Teinum Gilje)

Frp-Steffensen: Krever svar

RA omtalte saken fredag og det fikk stortingsrepresentant Roy Steffensen (Frp) til å reagere. I et innlegg på sin egen Facebook-side krever han svar fra Helsedirektoratet og helseminister Ingvild Kjerkol, noe VG omtalte først.

– Skatt så dumt! Hvis privatpersoner som du og jeg tagger bryggeriet i et privat bilde på Snapchat, Instagram, Twitter eller her på Facebook, så anser Helsedirektoratet det som reklame. Så for et bilde jeg legger ut, så kan bryggeriet få bøter! Har dere hørt noe så dumt? Heia Norge, skriver Steffensen.

Salikatt så dumt! Dette må ryddes opp i. — Roy Steffensen (Frp)

Han tar videre til orde for at Helsedirektoratets regeltolkning er altfor streng og krever svar.

– Dette må det ryddes opp i, så jeg har i dag sendt skriftlig spørsmål til helseministeren Ingvil Kjerkol. Her er det bare til å bruke sunn fornuft, og si at Helsedirektoratet tolker reglene for strengt, melder Steffensen.

