Munnbind-signalet

Det viktigste som kom ut fra ordførermøtet på Sola rådhus onsdag kveld var kanskje ikke innføringen av det lokale munnbindpåbudet, men signalene. Det ene signalet er at lokale myndigheter er i beredskap og vil være raske med å innføre strengere tiltak enn landet for øvrig. Det andre er at koronapass utredes og henger der som en mulighet fram til neste ordførermøte.

I et fylke med landets høyeste R-tall og 106 nye smittede i Stavanger torsdag, 36 i Sandnes og 23 i Sola, er lokalt munnbind-påbudet i kollektivtrafikk, taxi, kjøpesentre og andre steder det ikke er mulig å holde god nok avstand, det letteste å innføre. Tiltaket er forholdsmessig slik loven sier, og det bør være relativt lett å kommunisere nødvendigheten.

Sannsynligvis er munnbind en bedre pedagogisk påminnelse om viktigheten av å holde avstand, enn en medisinsk forholdsregel. Ifølge et FHI-notat er det med 100 nye smittetilfeller i Norge i løpet av en uke, det beregnet at 200.000 personer må bruke munnbind i samfunnet i én uke for å forebygge ett nytt tilfelle. Mens en meters avstand reduserer smitterisikoen med 80 prosent, reduserer munnbind avhengig av kvalitet, risikoen med 40 prosent. Trolig er det vel så viktig at folk flest får et synlig varsel om at pandemien ikke er over.

Dessverre er ikke diskusjonene mellom ordførerne og fagfolkene deres offentlige, for da hadde vi fått bedre innsikt i dilemmaene de må veie mot hverandre. Blant de mest åpenbare er at fotballfans som skal ta tog eller buss til Jåttåvågen for å se Viking spille for over 12.000 tilskuere søndag, må ha munnbind på seg når de reiser. Inne på arenaen slipper de.

Det samme paradokset gjelder på restauranter, puber og barer. Det virkelig store dilemmaet er skolene, der mye av smitten skjer og der slitasjen på ansatte er stor etter 20 måneder med unntakstilstand. Forklaringen vil igjen være forholdsmessigheten. Kostnaden ved at vi alle tar på munnbind i butikken og på bussen, er forsvinnende lav. Kostnadene ved å stenge ned bedrifter og skoler, er svimlende høy.

Hvor og når folk skal bruke munnbind er tilsynelatende lett å signalisere ut, men innvendingene vil stå i kø og kravene om strengere tiltak vil melde seg hvis ikke smittenedgangen viser seg raskt. Det mest effektive tiltaket er at de åtte prosentene som er uvaksinerte, kommer seg til en vaksinestasjon snarest. Det neste steget vil være innføring av koronapass slik at samfunnet kan fungere best mulig i en pandemi.