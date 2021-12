Korona-tiltak som virker

To uker etter Stavangers «gjenoppdagelsesfest» og to måneder etter at samfunnet åpnet igjen på en karnevalistisk måte, er vi tilbake til smittetall på et nivå som er altfor god kjent. Siste døgn er det registrert 4000 nysmittede i Norge, noe som er en dobling fra forrige uke. Den nye virusmutanten omikron er allerede i Norge, og vil sannsynligvis feie over landet de neste ukene.

Støre-regjeringen gjør etter alt å dømme det riktige ved å sette i gang nasjonale påbud og anbefalinger – uten å stenge ned landet. Hensynet til trykket på et helsevesen som i tillegg til korona har ekstra mange RS- og influensapasienter, er svært viktig. Det samme er hensynet til næringslivet. Jobbene til de mange tusen innen reise- og uteliv og handel tåler neppe en ny runde med nedstengt samfunn. At Jonas Gahr Støre beordrer fortgang i vaksineringen opp til 400.000 sprøytestikk i uken, er sammen med strengere karanteneordninger kloke tiltak.

Norges tiltak mot den nye smittebølgen er milde sammenlignet med for eksempel Østerrike, der landet er stengt ned. Det er som kjent kravet til forholdsmessighet som styrer tiltakene nasjonale og lokale myndigheter iverksetter. Det er ikke snakk om å innføre portforbud for sikkerhets skyld – til det er konsekvensene for arbeidsplasser, økonomi, mental helse og ikke minst barn og ungdommer, altfor stor.

Det som savnes er en større forståelse for at «en pandemi er en epidemi som har spredt seg til et større geografisk område enn en epidemi, og som påvirker en betydelig del av verdens befolkning i flere verdensdeler», som det heter i legehåndbøkene. Omikron-varianten ble først oppdaget i Sør-Afrika, for øvrig ett av de afrikanske landene med best vaksinedekning. Den iøynefallende, men lite påaktede kjensgjerningen at vaksineringen i Afrika er på et ekstremt lavt nivå, bør bekymre verden langt mer. Innimellom høres det ord om at pandemien ikke er over før smitten er slått ned i hele verden, og nettopp der ligger utfordringen. På et kontinent der 4,66 av 100 innbyggere i det folkerike Nigeria er vaksinerte (tilsvarende for Norge er 157,4 siden mange har fått to doser), vil nye virusmutanter få gode vilkår.

Afrikanske land har fram til nå vært forskånet for de verste konsekvensene, og teorier om ung befolkning, varmt og fuktig klima og mange innbyggere som har antistoffer mot SARS-CoV-2, har vært trukket fram som forklaring. Norge har vært en pådriver i vaksinealliansen Covax og 1,5 millioner norske doser er fordelt til afrikanske land. I slutten av oktober var 5 prosent av den afrikanske befolkningen fullvaksinerte, og én ting er sikkert: Pandemien er ikke over før verdens rikeste land sørger for at innbyggerne i noen av verdens fattigste land er vaksinerte.