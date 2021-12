Innfører munnbindpåbud på Nord-Jæren

Fra midnatt natt til torsdag 2. desember blir det innført påbud om bruk av munnbind hvis du ikke kan holde nok avstand til andre på bussen, i drosjer og butikker og på kjøpesentre.

Det melder ordførerne på Nord-Jæren på en pressekonferanse onsdag kveld.

Bakgrunnen for det nye smittetiltaket i kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg er den samlede smittesituasjonen for luftveissykdommer på Nord-Jæren, og presset som nå er på sykehus, legevakter, helsetjenester og skoler i regionen.

– Vi forsterker ett av de nasjonale koronatiltakene nå for å redusere trykket på viktige samfunnsfunksjoner. Vi på Nord-Jæren er i en annen situasjon enn tidligere, og vi må alle gjøre det vi kan for å begrense smittesmittespredningen. Tiltakene er også en påminnelse om at vi må være ekstra smittevernbevisste inn mot julehøytiden, sier ordførerne Kari Nessa Nordtun, Stanley Wirak, Tom Henning Slethei og Jarle Bø.

– Vi kommer til å vurdere situasjonen kontinuerlig, og de kan bli behov for iverksette strengere tiltak. Men, vi håper nå med dette klare påbudet og oppfordringen om å overholde smittevernreglene - at folk holder seg hjemme når de er syke, tester seg, unngår klemming og håndhilser, gjør at vi klarer å holde smitten nede, sier ordfører i Stavanger, Kari Nessa Nordtun, til RA.

Varer til 7. januar

Det nye smitteverntiltaket i de fire kommunene på Nord-Jæren innføres fra midnatt natt til 2. desember og har en varighet til og med 7. januar 2022.

Påbudet om bruk av munnbind på kollektivtransport, innendørs stasjonsområder, drosjer, butikker og kjøpesentre gjelder når du ikke kan holde nok avstand til andre. Påbudet gjelder ikke barn under 12 år eller personer som av medisinske årsaker ikke kan bruke munnbind.

– Vaksinering er fortsatt det viktigste smitteverntiltaket og virkemiddelet mot alvorlig sykdom. Igjen vil vi understreke at vaksinering ikke bare er viktig for den enkelte, men også for fellesskapet, sier de fire ordførerne på Nord-Jæren.

Flere påminnelser fra ordførerne:

Vaksinér deg mot Covid-19.

Unngå klemming og håndhilsning.

Hold deg hjemme hvis du er syk eller har symptomer.

Test deg hvis symptomer, også om du er vaksinert.

Fortsett å vaske hendene ofte.

