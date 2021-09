Norge og Stavanger gjenåpnet med dunder og brak og ikke minst fyrverkeri lørdag ettermiddag. I Stavanger var både Stavanger Sentrum AS, ordfører Kari Nessa Nordtun, de lokale hiphopstjernene Kriminell Kunst og Izabell, komikeren Christian Eriksen og kommunens pyroansvarlige så kjapt på beina at de fikset folkefest på Torget og fyrverkeri i løpet av noen timer. Den spontane folkefesten, nedtellingsfesten i Fargegata og fullt hus på byens restauranter, barer og puber sier sitt om hvilket oppdemmet behov vi har for liv og røre etter 562 dager med sosial tørke på grunn av koronapandemien.

Ordfører Kari Nessa Nordtun hyllet hverdagen fra scenen på Torget. Lørdag var en festdag, men savnet etter mandager, tirsdager og onsdager der de normale rutinene er tilbake, deles nok av de fleste. Mens pandemien har fått fram det beste i mange når det kommer til improvisasjon, organisering og digital oppgradering, byr korona, ka då ittepå på en del problemstillinger heller ingen av oss har truffet på før.

Pandemien har sendt de av oss som har mulighet til det på hjemmekontor, og selv om de introverte og ekstroverte vil strides om verdien av jobbing ved kjøkkenbordet, har vi sett at det fungerer. Arbeidstakere i Norge befester sitt ry som produktive og digitaliserte, og tilfellene av at hjemmekontor er blitt gjemmekontor er nok temmelig få. Framover må arbeidsgivere ta stilling til om hjemmekontorordningene skal fortsette i større eller mindre grad. Fordelen er mindre transportbehov i de store byene, mindre hverdagsstress for småbarnsfamilier og muligens lavere press på boligmarkedet i de mest urbane strøkene. Det er nok sunt for miljøet, familielivet, boligprisene om en del av de nye korona-vanene tas med over i etter korona-hverdagen.

Den nye normalen byr også på politiske utfordringer, som vi kjapt kan se i trafikken. Etter flere år med opptrapping av kollektivtilbudet med hyppiger tog- og bussavganger og en gigantsatsing på bussveien mellom Stavanger og Sandnes, har vi hatt halvannet år der privatbilen har vært det smittemessig mest fornuftige framkomstmiddelet ved siden av sykkel, elsykkel og beina. Hvordan vil Kolumbus, Go-Ahead og andre kollektivselskaper håndtere tidligere passasjerers nye vaner, der mer hjemmekontor-jobbing og hyppigere bruk av privatbilen, er den nye normalen? Skal kollektivtilbudet rulles ut i like stor grad som før?

Inspirert av sentrumsplanen satses det også tungt på kontorutbygging i Stavanger sentrum, men vil eiendomsutviklerne ta innover seg at behovet endres når flere bedrifter lar sine ansatte jobbe hjemmefra i etter pandemien-hverdagen?