Ordfører Kari da Stavanger åpnet igjen: – Me e’ tebage!

– Endelig Stavanger! For et syn! Etter 562 dager har vi lengtet etter å stå tett i tett. Me’ e’ tebage! ropte ordfører Kari Nordtun fra scenen på Torget da lørdagskvelden rundet klokken 20.30. Det var akkurat sent nok og mørkt nok til å sende opp fyrverkeri, og det var akkurat tidlig nok til at småbarnsfamilier kunne dra ned til sentrum og feire at samfunnet er tilbake til normalen etter koronatiltak siden 12. mars i fjor.

[ Full gjenåpningsfest i Fargegata ]

– Me’ e’ tebage i den gode hverdagen! Tilbake til idrett, restaurantliv, dansegolv og de gode klemmene, sa ordføreren i sin gjenåpningsappell lørdag kveld. Både Kari Nessa Nordtun, arrangøren Stavanger Sentrum og artistene Kriminell Kunst, Izabell (Benedicte Izabell Ekeland) og Christian Eriksen reagerte spontant etter at Erna Solberg fredag klokken 12.30 varslet gjenåpning av landet. Bare en halvtime senere fredag var festorganiseringen i full gang. For første gang siden cupfinalekvelden 2019 kunne siddiser stimle sammen på Torget, stå brislingtett og juble sammen.

– Vi har tatt vare på hverandre, vi har prøvd å bevare normalitet, og vi har lært av dette som samfunn, sa Nessa Nordtun – både begeistret og rørt fra scenen.

– Meteren er vekke. Vi skal gi hverandre gode klemmer, velkommen tilbake Stavanger!

Kriminell Kunst og Izabelle er hver for seg sikre vinnere på Stavangers hiphop-scene, og budskapene derfra var om mulig enda mer direkte enn fra Kari Nessa Nordtun.

– Vi er fri, for faen! Hade, korona! ropte Izabelle til de mange tusener på Torget.

Tore Pang (Tore Arholm Tobiassen) i Kriminell Kunst var ikke snauere.

– Eg elske’ dåkker! Eg har lyst te å klemme adle samen, men eg har ikkje dusja!