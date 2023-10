Antirasistisk Front sitt tilsvar til Even Hallås

«Du kan tvinge folk til å tie, men du kan ikke stoppe dem fra å tenke», skriver han.

Straffelovens paragraf 185, også kalt rasismeparagrafen, skal beskytte minoriteter mot hets, trusler og hat fra majoritetsbefolkningen, på bakgrunn av hudfarge, nasjonale etnisk opprinnelse, religion, seksuell legning og funksjonshemning.

Dessverre har vi altfor mange ganger i Norge sett at hatet har fått fotfeste og spredt seg, som terroren 22. juli, drapet på Benjamin Hermansen, drapet på Johanna Ihle Hansen og de norske jødene under 2. verdenskrig, for å nevne noen. Rasisme har ikke noe med ytringsfrihet å gjøre, det finnes ikke en total ytringsfrihet, som alle andre rettigheter har denne sine begrensninger. Vi mener at rasisme aldri er nyttig.

Rasisme er forbudt i norsk lov og FN- konvensjonen mot rasediskriminering fra 1965, som Norge har skrevet under på i 1970. I konvensjonen står det blant annet:

a) erklære som straffbar handling all spredning av ideer om raseoverlegenhet eller rasehat, all tilskyndelse til rasediskriminering, alle voldshandlinger eller tilskyndelse til slike handlinger mot en rase eller gruppe av personer av annen hudfarge eller etnisk opprinnelse, og også enhver form for støtte, herunder økonomisk støtte, til raseaktivister.

b) erklære ulovlig og forby organisasjoner og organisert og annen propagandavirksomhet som fremmer og tilskynder til rasediskriminering og erklære som straffbar handling deltakelse i slik virksomhet eller slike organisasjoner.

Vi trenger mindre hat, ikke mer, i Norge.

Historien har vist oss gang på gang at når hatet får en talerstol, så vokser det. Det er livsfarlig å tillate holdninger om at mennesker skal ha kollektive negative egenskaper kun i kraft av å tilhøre en av gruppene som nevnes i paragraf 185.

Vi viser til innlegget vårt i Rogalands Avis om å forby all rasistisk organisering som et tiltak for å bekjempe hatet som tok livet av 77 mennesker 22. juli 2011 (https://www.dagsavisen.no/rogalandsavis/debatt/2022/01/24/forby-all-rasistisk-organisering/). Det innebærer at når organisasjoner som SIAN (stopp islamiseringen av Norge) søker om tillatelse til å holde sine markeringer i en norsk kommune, må de få nei.

Hallås vil at vi fjerner rasismeparagrafen og at vi forplikter oss til å bekjempe rasisme på en måte som respekterer våre grunnleggende verdier og oppmuntrer til en inkluderende og åpen samfunnsdiskusjon. Men det er ikke mulig å fjerne paragrafen og samtidig bekjempe rasisme. Ved å fjerne rasismeparagrafen tar man bort vernet og beskyttelsen folk har rett på, for ikke å bli utsatt for stigmatisering og hets. Det er en grunnleggende rettighet for minoriteter i Norge.

Rasismeparagrafen må ALDRI fjernes. Den må styrkes, utbedres og opprettholdes for all framtid. Det er den eneste måten å sikre grunnleggende menneskerettigheter for alle som bor i Norge. Vi trenger mindre hat, ikke mer, i Norge. En fjerning av rasismeparagrafen bidrar til det sistnevnte.

Øverland skrev: «Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer dig selv!» Hallås burde reflektere hva det burde bety for han som hvit mann.

Ingen talerstol for rasisme!

