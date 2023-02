Vi trenger en tredje boligsektor i Stavanger

Det er en menneskerett å ha et trygt og godt sted å bo! For de fleste av oss er dette en selvfølge. Vi bor i et land hvor 80 % eier sin egen bolig, og standarden er generelt høy. Det gjelder også for Stavanger kommune. Her bor folk godt i boliger som er store nok, har god standard og gode nærmiljø. Allikevel er det flere tusen mennesker som ikke har det sånn. Mennesker som har vanskelig for å komme inn på boligmarkedet og som bor i boliger preget av trangboddhet, slitasje, midlertidighet.

Boligen din er hjemmet ditt. Det er her du tilbringer store deler av tiden og stedet der du skal kunne slappe av, trives og føle deg trygg. Dersom du bor i en bolig som ikke utgjør et godt hjem går det kraftig utover livskvaliteten.

Jeg tror vi var flere som ble opprørt over episoden, Fattig i Lykkeland i serien Norge bak fasaden som gikk i høst. Her fikk vi se hvordan utleiere retter seg særlig mot de menneskene som står bakerst i boligkøen. De som har dårlig råd, ofte småbarnsfamilier og ofte nyankomne til Norge. Disse trenger desperat en bolig og har derfor mye mindre mulighet for å stille krav. Dette spekulerer utleiere i leier ut boliger som er små og dårlig vedlikeholdt til en høy pris. Det er helt hjerteskjærende å tenke på at barn skal vokse opp med slike boliger som hjem. Selv om mange av de som er på leiemarkedet bor i boliger som både er store nok og i god stand, er det mye som er problematisk med en leie-tilværelse i dag. Å leie en bolig er uforutsigbart, og det kan være stor usikkerhet knyttet til hvor lenge du får bli boende.

De som leier bolig flytter oftere enn de som eier egen bolig. Dette kan få særlig negative konsekvenser for barn som blir revet opp fra sine nærmiljø. I en leid bolig er det heller ikke det samme handlingsrommet for å gjøre leiligheten om til sitt eget hjem. Flere utleieboliger tillater ikke at man f.eks. henger opp bilder på veggene, maler eller på andre måter tilpasse boligen slik en selv ønsker å ha det. En frihet alle som eier bolig tar for gitt.

Likevel hører vi lite om de vanskelige sidene ved dagens boligpolitikk, både i den offentlige debatten, og særlig i media. Her dekkes bolig hovedsakelig med interiørtrender og tips, og vi følger boligprisene nøye. Store overskrifter hver gang boligprisene går opp eller ned.

Bolig er i dag markedsstyrt, med få sosiale reguleringer. Det er markedet som bestemmer hvem som skal får eie boliger og hvilke boliger som skal bygges. En manglende regulering fører til boligprosjekter som hovedsakelig har fokus på kortsiktig profitt. Da blir det ikke mye rom for langsiktig og helhetlig planlegging rundt boligbygging og byutvikling. Faktorer som sosial bærekraft, utvikling av gode bomiljø og mangfoldighet blir ofret for utbyggernes interesser.

Dette boligmarkedet har også gjort det lukrativt å investere og spekulere i bolig og eiendom. Så der flere ikke kommer seg inn på boligmarkedet med intensjon om å skaffe seg et hjem, er det mange som har tjent seg søkkrike på kjøp og salg av boliger for egen fortjeneste.

Vi i Stavanger SV mener at bolig skal være noe å bo i, ikke spekulere i! Vi trenger en boligpolitikk som legger til rette for at innbyggeren kan bo i gode, stabile hjem, enten det er ved å eie eller leie. Derfor ønsker vi at det skal legges til rette for og jobbes mot å etablere en tredje boligsektor i kommunene vår, i form av allmennboliger. Dette er en type bolig med langsiktige leiekontrakter til kostpris. Sentralt står beboermedvirkning og fellesskap, de som bor her skal kunne sette sitt eget preg på sin leilighet og være med i utformingen av det boligfellesskapet deres bolig er en del av. I Danmark er det lovregulert at en andel av alle nye boligprosjekter skal være allmennboliger, slik utgjør denne typen bolig 20 prosent av alle boliger i landet og har over 1 million beboere. Vi trenger ikke dra til utlandet for å finne gode eksempler på allmennboliger. I Trondheim finnes over 15 boligstiftelser med 2700 boliger. Ikke-kommersielle boligstiftelser har flere allmennboligprosjekter hvor ulike mennesker kan få leie bolig på langsiktige kontrakter til en rimelig pris. I disse boligene bor også flere barnefamilier.

Det er viktig at vi har en forståelse av at de ca. 20 % av Norges befolkning som ikke eier egen bolig er en veldig variert gruppe. Det er mange i dag som faller utenfor boligmarkedet, men som ikke nødvendigvis skal ha kommunal bolig. Flere vil heller ikke kvalifisere til støtte fra Husbanken. Slik boligmarkedet fungere i dag er den økonomiske terskelen for å kjøpe bolig veldig høy, noe som gjør at flere av de som faller utenfor ikke bare er de vi tenker på som ekstra vanskeligstilte eller sårbare. Samtidig vet vi at en dårlig og ustabil boligsituasjon kan bidra til sårbarhet og forverre livssituasjonen til folk.

Boligmarkedet er blitt en driver for ulikhet i Norge. Det ønsker vi i SV å gjøre noe med. Derfor vil vi ha en tredje boligsektor som kan gjøre boligmarkedet mer inkluderende og gi rom for at alle i kommunen vår kan få et godt hjem!

