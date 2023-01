Nå trenger vi å møtes

I år arrangeres Solamøtet for 30. gang – etter to års pandemipause. Det er bra vi er tilbake igjen, for nå trengs det gode møteplasser mellom bedriftsledere og politikere.

I sin lederartikkel 5. januar skriver RAs sjefredaktør Bjørn G. Sæbø om hvordan tilliten mellom bedriftsledere i Rogaland og politikerne på rogalandsbenken er synkende. Åtte av ti bedriftsledere i Rogaland sier de aldri har hatt lavere tillit til sine lokale stortingspolitikere, ifølge undersøkelsen som SpareBank1 SR-Bank har gjort i samarbeid med NHO Rogaland.

Nå starter jobben med å gjenreise den tilliten – og det er kanskje ikke så mye som skal til. Bare det å møtes er en god start, og det håper jeg Solamøtet i år skal bidra til.

Vi har noen av de mest spennende bedriftene i verden her i regionen. Vi har bedriftsledere som skaper arbeidsplasser og ansatte som hver dag står på for å ta verden framover og gjøre lokalsamfunnet sitt enda litt bedre. Og vi har noen dyktige og engasjerte politikere på rogalandsbenken.

Nå trenger vi bare møtes, kanskje enda litt oftere enn før. Jeg har hørt fra bedrifter i Rogaland som savner dialog med, og besøk fra, sine lokale stortingspolitikere. Jeg skal i hvert fall love at jeg, og resten av NHO Rogaland, skal bidra å skape flere gode møteplasser mellom politikere og næringsliv i tiden som kommer. Det er vi alle tjent med.

I urolige tider som nå, med krig, klimakrise, energimangel, høye priser og økende polarisering, er det ekstra viktig at vi har kompasset vårt stilt rett inn. At vi ikke bidrar til å øke polariseringen, at vi ikke lar de vinne, de som ønsker å skape splittelse og uro i samfunnet vårt.

For i Norge har vi i utgangspunktet tillit til hverandre, det bekreftes i en rekke undersøkelser, blant annet fra SSB og Transparecy International. De viser begge hvordan nordmenn er helt i verdenstoppen når det gjelder å ha tillit til hverandre, og tillit til det offentlige.

Den tilliten må vi ta vare på. Og da hjelper det å møtes, ansikt til ansikt.

Årets Solamøte har et program jeg håper og tror skal være interessant for så mange som mulig av oss. Programkomiteen, som i tillegg til NHO har bestått av Harald Minge fra Næringsforeningen i Stavanger-regionen, Margret Hagerup (H) fra rogalandsbenken, fylkesordfører Marianne Chesak (Ap), Helene Arholm fra KS, Bernt Jæger fra Næringsforeningen på Haugalandet og Øyvind Knoph Askeland fra SpareBank 1 SR-Bank, har satt sammen et program som tar opp den urolige tiden vi er i – og de utfordringene som preger samfunnet vårt nå.

Krig og klimakrise. Skyhøye priser på mat og strøm. Geopolitisk uro. Verden er nesten ikke til å kjenne igjen. Urolige omgivelser gir muligheter og krever handling.

Lykkes Rogaland, lykkes Norge. I Norge har vi lykkes før – både med omstilling, og å komme oss gjennom kriser og urolige tider.

Fordi vi har hatt tillit til hverandre, og det har vi ennå. Vi har i tillegg naturgitte forutsetninger i form av fornybar energi. Vi har kompetanse og en høyt utdannet befolkning. Vi har en åpen og internasjonalt rettet økonomi. Men å lykkes vil kreve at det blir tatt tøffe valg.

Og de må tas nå. Kanskje tas noen av de på Solamøtet.

