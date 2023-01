Tillit på næringslivsk

Solamøtet nærmer seg, og møteplassen mellom næringslivet og politikere er den viktigste av sitt slag i Rogaland. Opprinnelig var Solamøtet et treffpunkt der Rogalandsbenken – fylkets folkevalgte til Stortinget – mottok marsjordre fra næringsliv og lokalpolitikere. Lenge var det en tradisjon at konsernsjefen fra Statoil/Equinor troppet opp for å fortelle forsamlingen hvor mange milliarder selskapet hadde lagt igjen i fylket foregående år. Solamøtet har endret seg i takt med tiden, og er i dag gjerne mer preget av store linjer enn den elendige skinnegangen i Drangsdalen.

Som en del av oppvarmingen til Solamøtet har NHO Rogaland og SR-Bank gjennomført en undersøkelse blant bedriftsledere om hvordan det står til med tilliten deres til stortingspolitikerne på Rogalandsbenken. Ifølge undersøkelsen – som er omtalt i Aftenbladet – oppgir åtte av ti spurte bedriftsledere (79,5 prosent) fra fylket at de aldri har hatt «lavere tillit til at Rogalandsbenken jobber til det beste for næringslivet». Og at over halvparten (51 prosent) har hatt synkende tillit til stortingspolitikere fra Rogaland siden valget i 2021. Bare Agder, Vestland og Stor-Oslo rapporterer om enda lavere tillit.

At spørsmålet «har du noen gang hatt lavere tillit til at stortingspolitikerne fra ditt fylke jobber til det beste for næringslivet?» er så ledende at det aldri ville blitt brukt i en profesjonell spørreundersøkelse, er så sin sak. Det kunne vært mer interessant å stille dette spørsmålet til bedriftsledere fra Rogaland: «Er du fornøyd med at flertallet på Rogalandsbenken stilte seg bak oljeskattepakken?»

Næringslivet skal og må være kritisk til enhver sittende regjering. Grunnrenteskatt på laksenæringen er fornuftig, men det er legitimt å kritisere regjeringen hasteintroduksjon av både denne og andre skatteendringer. Regjeringen kritiseres sønder og sammen av flere representanter for næringslivet for mangel på strømkrisepakker og for sene og for dårlige strømkrisepakker, men det samme næringslivet må også bidra konstruktivt i debatten. Det er krise i Ukraina, det er krise for de altfor mange familiene som må velge mellom mat og betaling av regninger, men enn så lenge har krisepraten på næringslivsk noe ulv, ulv-aktig over seg.

Det har foregått en debatt om tilstanden på Rogalandsbenken de siste periodene. De rogalandske kampsakene har manglet, men er årsaken mangelen på lydhøre politikere? Eller kan det være slutt på de tider der hver representant slåss for sin veistubb, eventuelt å få et statlig prosjekt på hjemstedet? I et fylke med et så sterkt næringsliv som Rogaland, har det vært mindre behov for å rope på staten – så sant oljeprisen er stabilt høy. Svaret er snarere at de store politiske endringene i vår tid skyldes Putin, Ukraina, inflasjon, renter, klimaendringer og andre faktorer som ikke styres av Geir Pollestad og Hadia Tajik.

