Fortsatt diskusjon om cruise- trafikken i Stavanger

I Aftenbladet den 29. juli er igjen cruisetrafikken i Stavanger omtalt. Arbeidsplasser er i fare! Wenche Hansen i Guidecompaniet og Lars Rødne i Rødnerederiet er intervjuet, og begge er imot de begrensninger som et flertall av Stavangerpolitikerne vil legge på trafikken. Adm.dir. Harald Minge i Næringsforeningen er selvsagt enig. Begge intervjuobjektene ivrer også for at Stavanger Interkommunale Havn (SIH) må satse på helårstrafikk for cruisenæringen, slik at en helårsbransje lokalt kan sikres. Hva de vil gjøre med den stadig økende, og etter hvert plagsomme, sommertrafikken blir ikke omtalt. Iblant virker det som om at helårstrafikk langt på vei var etablert før pandemien tok oss alle våren 2020. Slik er det ikke.

Året 2019 var siste året det finnes trafikktall fra. Oppsummert viser månedstallene at de 5 «sommermånedene» fra og med mai til og med september til sammen hadde 113 anløp. De resterende 7 «vintermånedene» hadde totalt 37 anløp. Trafikktallene gir kort og godt et bastant svar på at det til nå ikke har vært grunnlag for å snakke om helårsbeskjeftigelse for bransjer i Stavanger/Rogaland basert på cruisetrafikk.

Finnes det faktorer som kan øke «vintertrafikken» og sørge for et grunnlag for den del av den lokale reiselivsnæringen som er avhengig av cruiseskipene? Det er neppe god vilje og initiativ fra våre lokale politikere, havnemyndighetene og den lokale turistindustrien som er avgjørende.

Jeg vil tro at det er cruiseindustrien, det vil si cruiserederiene og de internasjonale turistbyråene som vurderer markeder, muligheter, priser og en rekke andre faktorer – og på slikt grunnlag velger de cruise, aktiviteter og de anløpssteder som er økonomisk bærekraftige.

For eventuelt å kunne øke vintertrafikken tror jeg at to faktorer er viktige.

Den ene er vær – og klimaforholdene hos oss i månedene fra oktober og fram til neste års april. Er disse månedene attraktive nok til å friste amerikanere og kontinentale europeere til per båt å besøke et kaldt, regntungt og blåsende Rogaland? Og i tillegg, å dra på fjordtur med mindre båter eller til fjells i buss, eller vandre omkring i et forblåst og folketomt sentrum i Stavanger?

Jeg tror ellers ikke at et cruisebesøk bare til Stavanger er nok for å fange nye kunder. Den andre viktige faktoren vil ventelig være at andre destinasjoner i Norge også må inngå i en større og interessant besøksrunde i Norge. Hvem kan være aktuelle i et slikt opplegg?

Jeg kan ikke svare på spørsmålene som er reist ovenfor, men må nok erkjenne at jeg ikke tror det finnes noen realistiske, positive svar på dem. Cruisetrafikken til Stavanger vil muligens fortsatt kunne eksistere, men da fortsatt som et sommerfenomen.

Cruiseindustrien har i forbindelse med pandemien opplevd to ekstremt vanskelige år. Som konsekvens kuttet flere store rederier blant annet kraftig i flåten. Det største, Carnival Corporation & plc, som er morselskap for mer enn 100 skip, tok i 2019 ut 18 % av flåten, og sørget for forsinket levering av båter som var bestilt eller under levering. Det må antas at de for de nærmeste årene framover vil være svært forsiktige med hvor og når det settes opp både gamle og nye cruise.

Et moment til. Cruiseindustrien er helt avhenge av at flyindustrien fortsatt vil være i stand til å drive sin forretning.

De aller fleste passasjerene flys inn til og ut av avgangs- og mottakshavnene. Det er vel kjent at det nå ligger mange flyselskap med brukken rygg. Andre selskap er helt avhengige av statsstøtte, dyre lån, og så videre for å komme på fote igjen.

Både cruise- og flyindustrien vil også få økende problemer med alle de krefter som nå er mobilisert både lokalt, nasjonalt og internasjonalt for å redusere og stanse klimaproblemene og miljøforurensningene. Jeg tror vi hittil bare har fått en forsmak på de motkreftene som nå er under mobilisering. Helt enkelt, sommertrafikken.

Både politikerne, havnevesenet og innbyggerne i Stavanger sliter med denne, og har sterke og sterkt varierende syn på hva som bør gjøres. Stufullt av cruisepassasjerer som loses gjennom Gamle Stavanger. Busser som skal ta seg fram på trange parkeringsplasser nær kaiene for å laste opp og siden sette av passasjerer. Konflikt med Konserthuset og to nyetablerte skoler. Bråk og eksos fra båtene. Strid om hvor mye cruiseturistene legger igjen i serveringsstedene og butikkene.

En etter min mening til dels makaber okkupasjon av hele kaiområdet fra og med Konserthuset, rundt hele Vågen og til enden av Skansekaien, og så videre

De to siste årene har vi sett motstykket til dette, i form av økende antall av andre turister, både norske og utenlandske, inklusive et godt innslag av barnefamilier.

Disse har langt på vei erstattet cruisepassasjerene, og har gitt markert økning i overnattinger og bruk av spisestedene, samt bedre salg i butikkene enn tidligere år. Dette er innslag det bør satses på framover.

Jeg vil tro at Stavanger vil finne ut av cruiseproblemene på en god måte, men ser fram til at vi i framtiden får maks to anløp per hverdag i sommermånedene.