Badstua er blitt hot

Studier har gjentatte ganger vist at badstue er bra for helsa. Oslo har de siste årene fått flere badstuer, sentralt plassert ved fjorden i sentrum. I Fahrenheit sauna på Sukkerbiten i Bjørvika holdes det denne morgenen en yogatime utenfor badstuene.

– Jeg synes det er kjempedeilig at man kan dra i badstue og rekke et morgenbad før jobb, sier Julia Krohn, en av deltakerne som har startet dagen med yoga, bading og badstue.

Urbane omgivelser

Viktor Glatthard er flittig bruker av badstuene i Oslo og har i dag tatt med seg en venn for å oppleve et morgenbad i Bjørvika.

– Kompisen min er på besøk fra Berlin. For ham er dette virkelig en opplevelse for livet. Det er helt unikt å kunne bade hele året, midt i en hovedstad. Og for meg som jobber i Oslo, er det flott å kunne starte dagen riktig før jeg drar på jobb, smiler han.

Les også: Her kler de av seg velstand og fattigdom (DA+)

– Perfekt for norsk klima

Ikke alle har muligheten til å ta et daglig morgenbad i hovedstaden, men heldigvis finnes det badstuer mange steder i vårt langstrakte land. Enten du ønsker deg et iskaldt bad på Svalbard eller vil nyte utsikten fra en badstue på fjellet i Valdres.

For å gjøre det lettere å finne ut hvilke muligheter som finnes, har Ragna Fjeld i Oslo Badstuforening laget en oversikt over landets badstuer på foreningens nettsider.

– Som forening ønsker vi å spre badstukultur og synes det hadde vært veldig kult hvis noen vil dra fra badstu til badstu gjennom landet, sier hun.

Fjeld forteller at foreningen ukentlig får telefoner fra både privatpersoner, foreninger og bedrifter som vil starte opp selv.

– Med kalde vintre er Norge et perfekt land for badstuer, og det har allerede dukket opp mange nyskapende konsepter. Noen har store vinduer og spektakulær utsikt, og noen flyter rundt midt ute i fjorden.

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen

Gir gamle materialer nytt liv som badstuer

– Mye av den eldre boligbebyggelsen på Svalbard må rives for å bygge skredsikringer. Vi ønsker å gjenbruke disse materialene for å unngå at de ender som avfall, sier Ingvild Sæbu Vatn, en av arkitektene bak prosjektet.

– Gjennom vinduet kan du se lyset og fargene skifte i fjellet minutt for minutt. Du er garantert friskt og kjølig badevann, og på vinteren legger det seg sjøis rundt badstua, som man kan hogge hull i for å isbade rett utenfor badstua, forteller hun.

Vannet ved badstua Svalbad i Longyearbyen er kaldt hele året, og om vinteren må man hogge hull i sjøisen. Foto: Kjell Bråten/NTB Tema

I Henningsvær i Lofoten ligger Trevarefabrikken. Fabrikken ble bygget på 40-tallet og er nå kulturhus med arrangementer, overnattingsmuligheter og restaurant. Du kan hoppe i havet rett utenfor saunaen, med en utebar like ved.

– Om sommeren kan du oppleve midnattssolen, og er du veldig heldig, kan du se hval i havet lenger ute, sier daglig leder Mats Alfsen.

– Gjennom badstuens store vindu kan du se hele Lofotveggen strekke seg ut i det blå.

Også på Sunnmøre kan du varme deg etter et bad med spektakulær fjellutsikt. I Hjørundfjorden i Møre og Romsdal, midt blant Sunnmørsalpene, finner du Sæbø Fjordsauna. Den flytende badstua er inspirert av badstuene ved Operaen i Oslo.

– Med utsikt til Saksa og Slogen er vi vel den badstua i Norge med finest beliggenhet, påstår initiativtaker Tommy Riise Olsen.

Lokale badstuentusiaster har bygget Sæbø fjordsauna, vakkert plassert blant de spektakulære Sunnmørsalpene. Foto: Sæbø fjordsauna/NTB Tema

Ønsker du en ekstra luftig badstuopplevelse, kan du ta turen til Vang i Valdres. På Lerholshøgden, rundt 800 meter over havet, ligger Eldmølla sauna. Du krysser elva Drøsja på en bru som går rett inn i badstua, like ovenfor et fossefall.

Fra saunaen har du vid utsikt over Vang og deler av Valdres. Trenger du å kjøle deg ned, føres en elvearm rett gjennom badstua.

Flere turstier fører deg opp til badstua om sommeren, og på vinteren kan du gå dit på ski. Er du dreven isklatrer, kan du klatre opp den første fossen på vei til badstua.

Ved Telemarkskanalens endestasjon i Dalen er det kort vei til Soria Moria Sauna. En fasade som glitrer i gull mellom tresponen og en silhuett som skal skildre fjellandskapet rundt, bidro til å sikre saunaen DOGA-merket for design og arkitektur i 2019.

– Den er mer enn bare en badstue. Den er også en kunstinstallasjon, forteller Synne Aasland, reiselivskonsulent i Tokke kommune.

Les også: Her er ti spektakulære overnattinger i Norge (DA+)

Rett utenfor Farsund ligger Farsund Badehus. Det er en del av et utendørs badeanlegg med sandstrand, brygge og stupetårn. Her er det også innendørs saltvannskulp.

– Hele den ene langsiden består av vinduer. Det er virkelig sydenstemning i badeanlegget når nordvesten står på, og i vinterhalvåret kan du sitte inne i varmen mens du ser på vinterstormen utenfor, sier Birgitte Brekne, frivillig i foreningen Badehusets venner.

Helsefordeler ved bruk av badstue

30 minutter i badstue senker blodtrykket og øker blodsirkulasjonen, viser en studie fra Universitetet i Øst-Finland. Det øker også pulsen i samme grad som moderat trening.

Regelmessig bruk av badstue reduserer risikoen for hjerte- og karsykdommer og gjør blodårene mer elastiske.

Hyppig bruk av sauna reduserer trolig risikoen for luftveissykdommer og kan dempe betennelser.

Jevnlige badstuebesøk kan være fordelaktig for personer med risiko for hjertesykdom, som høyt kolesterol, høyt blodtrykk og diabetes. Det kan også motvirke Alzheimers og demens.

Badstue anbefales ikke for personer som nylig har hatt hjerteinfarkt eller har hjertekrampe.

Kilde: Kilder: nhi.no, sciencedayly.com,

Kilde: forskning.no