Vil stramme inn

– Jeg tviler ikke på at intensjonen på papiret er god, men det er realiteten bak skjenkekranene som teller. I sommer kunne vi lese i Dagsavisen at nesten halvparten av utestedene i Oslo og Akershus betaler sine ansatte mindre enn den lovbestemte minstelønna de har krav på. Da holder det ikke å gå etter de aller verste kriminelle i bransjen, det trengs ei solid oppstramming over hele fjøla.

Det sier nestleder i Rødt, Marie Sneve Martiniussen til Dagsavisen.

Nye skjenkeregler

Denne uka skrev Dagsavisen at byrådet i Oslo ønsker å droppe dagens ordning der serveringssteder må søke hvert 4. år om ny skjenkebevilling. Dette skal gå automatisk, og i stedet skal man bruke ressursene til å gå etter de kriminelle i serveringsbransjen. Det sier Rødt nei til.

– Uansett hvor kjedelig det er å behandle søknader, er dette faktisk kommunens beste verktøy for å sikre arbeidsfolks rettigheter i en viktig bransje for byen vår, sier Martiniussen.

Se til Trondheim

Til Dagsavisen sa næringsbyråd Marthe Scharning Lund at hun ikke kan knytte bevillingen til at serveringsstedene gir sine ansatte den lovfestede minstelønna i bransjen fordi lovverket for det ikke finnes. Det mener Rødt er feil.

– Hvis byråd Lund er usikker på lovligheten i et sånt forslag foreslår jeg at hun tar en telefon til sine partikolleger i Trondheim, der stemte Arbeiderpartiet for forslaget fra Rødt og sikret det flertall i bystyret, sier Martiniussen.