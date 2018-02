Oslo

Dette vedtok Oslo Frp på sitt årsmøte sist helg.

Integrering

– Jeg vil ha flere barn i barnehagen, slik at læring og lek går hånd i hånd, sier Frp-politiker Aina Stenersen, som står bak forslaget.

Hun sitter også i helse- og sosialkomiteen i Oslo bystyre.

For å ha rett til kontantstøtte må man ha barn mellom ett og to år som ikke går i barnehage med offentlig tilskudd.

Oslo Frp mener at dette er med på å gi barn en skeiv start på livet.

– Oftest er det barn fra innvandrerfamilier og med lav inntekt som velger kontantstøtte. Vi ser at de barna som blir holdt hjemme, snakker dårligere norsk enn andre, sier Stenersen til Dagsavisen.

– Vårt mål er at disse ungene skal få en best mulig start på livet. Og det får de gjennom å gå i barnehagen. De som går i barnehagen fra de er ett år gamle er bedre rustet, de får bedre språk og de blir bedre sosialisert. Det er også lettere å fange opp vold og omsorgssvikt gjennom barnehagen, sier hun.

– Mange av disse som i dag får kontantstøtte kunne fått gratis barnehageplass, siden det er behovsprøvd, sier Stenersen.

I dag får man 7.500 kroner i måneden for hvert barn til de er to år.

180 millioner kroner

– Totalt koster dette Oslo kommune 180 millioner kroner i året. Vi mener at disse pengene heller bør brukes til gratis barnehageplass og jobbtrening for mødrene, sier Frp-politikeren.

– Det er regjeringen som må ordne dette, de må lage en lovendring som åpner opp for et prøveprosjekt. Og det har vi bedt dem om å gjøre. Så håper vi på positiv behandling av saken for Oslo sin del, sier Stenersen.

– KrF er imot å fjerne kontantstøtten. Så vi håper at vi får med oss andre partier, som Arbeiderpartiet, på dette, sier Stenersen.

De andre byrådspartiene ser gjerne at hele kontantstøtten fjernes.

– For det første vil jeg ønske Oslo Frp velkommen etter. Byrådet ved daværende byråd for eldre, helse og sosiale tjeneste, Inga Marte Thorkildsen (SV), søkte om en forsøksordning i enkelte bydeler i fjor. Vi mener at kontantstøtten er med på å hindre god integrering. Men fikk nei fra Kommunal og moderniseringsdepartementet, med den begrunnelse at de ikke kunne ta fra noen en rettighet og erstatte det med noe annet, sier leder av Oslo Ap, Frode Jacobsen, til Dagsavisen.

– Vi ønsker å avvikle hele kontantstøtten, sier Jacobsen.

– Så om Oslo Frp nå får med sin regjering på å gjøre dette, skal det ikke stå på Arbeiderpartiet. Heller ikke på Stortinget, sier Jacobsen.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Han får støtte av byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

– Det er fint at Oslo Frp nå har gjort et formelt vedtak om at Oslo bør få en forsøksordning for fjerning av kontantstøtten. Da byrådet foreslo dette allerede i fjor fikk vi støtte fra både Venstre og Frp i Oslo, så jeg håper de kan få løftet dette forslaget inn til sine partifeller i regjeringskontorene, sier byrådslederen.