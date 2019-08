Det varsler Venstres gruppeleder og tidligere kulturbyråd Hallstein Bjercke.

Allerede i 2015 varslet byrådsleder Raymond Johansen at inntil 40 prosent av det nye Deichmanske bibliotek i Bjørvika ville bli leid ut. Grunnen var en enorm budsjettsprekk på flere hundre millioner det sittende byrådet arvet. Denne uka skrev Dagsavisen at den første leietakeren er klar, Scandinavian Design Group.

Det får Venstre til å se rødt.

– Det er veldig umusikalsk av byrådet å inngå denne type avtale rett før et valg, og jeg vil advare mot å inngå flere. Vi har ikke tenkt til å la det nye hovedbiblioteket bli leid ut som kontorlokaler. Det betyr at vi må si opp avtalen. Å inngå denne typen avtaler rett før valg blir dyrere for kommunen, og øker risikoen for dem som leier seg inn, sier Bjercke til Dagsavisen.

2,5 milliarder

Grunnen er at Venstre insisterer på at det nye biblioteket, som står klart til neste år, skal være utelukkende et bibliotek og kulturhus for Oslo, ikke et kontorbygg.

– Når vi bygger et nytt hovedbibliotek til 2,5 milliarder er det en investering i kultur- og kunnskapsbyen Oslo. Når man leier ut deler av bygget for å tjene 13 millioner i året er det et dårlig regnestykke for kommunen, og det er i praksis å kaste vekk det kulturpolitiske formålet med bygget. Det er dårlig kulturpolitikk og dårlig økonomisk politikk, sier Bjercke.

Budsjettsprekk

Grunnen til at byrådet leier ut inntil 40 prosent av det nye signalbygget er for å betale for en budsjettsprekk som kom mens Bjercke selv var kulturbyråd og hadde ansvaret for nye Deichman.

– Overskridelsen ble ikke så voldsom i forhold til hvor stort prosjektet er. Vi har sett mange større overskridelser i Oslo kommune, også under dette byrådet. Raymond Johansen gjorde problemet til større enn det var, og svaret ble å lage et dårligere bibliotek, sier Bjercke.

– Hvordan har dere tenkt til å betale for budsjettsprekken?

– Oslo kommune har 1,5 milliard i overskudd hvert år. I våre budsjetter klarte vi å finansiere dette. Det er fullt håndterbart å bygge og drive biblioteket innenfor kommunens budsjett på 60 milliarder, sier Venstre-toppen.