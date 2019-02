Når hovedbiblioteket flytter fra Hammersborg til Bjørvika neste år, blir den gamle bygningen stående tom. Oslo kommune vil legge bygningen ut for salg, siden det ikke er funnet aktører som vil overta driften av bygget. Det reagerer Bjercke på.

– For meg er det viktig at det gamle Deichman-bygget ikke blir solgt og lukket, men er tilgjengelig for befolkningen i Oslo. Derfor har jeg fremmet et forslag i bystyret der jeg ber byrådet om å legge fram en sak om ny videregående skole med tekstprofil lokalisert i dagens hovedbibliotek på Hammersborg, sier Venstre-politikeren til Aftenposten.

Han henviser til at det allerede finnes en lang rekke videregående skoler i Oslo med ulike fagprofiler, som samarbeider med både fagmiljøer og næringsliv. I 2015 kom det en mulighetsstudie fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY), der det ble konkludert med at bygget kunne egne seg for skoledrift, uten å foreta store inngrep i verneverdige bygningsdeler eller rom. Det ble påpekt at det har store lesesaler og et betydelig bibliotek.