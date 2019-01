I gårsdagens Dagsavisen tok stortingsrepresentant for Høyre, Mathilde Tybring-Gjedde, til orde for obligatorisk sommerskole for elever som behersker norsk dårlig.

– En av Oslo Høyres viktigste visjoner er at alle barn skal kunne norsk før de begynner på skolen, og at ingen skal gå ut av 10. klasse uten å mestre det å lese og skrive. Det kan være en positiv kickstart for elevene om de får språkopplæring i ukene før de begynner på skolen. Det blir også lettere å se hvilke språkutfordringer elevene har og sette inn tiltak allerede første skoledag, sier Mathilde Tybring-Gjedde, som også er nestleder i programkomiteen i Oslo Høyre.

– Ville risikert å ødelegge sommerskolen

Utspillet får byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV), til å slå pekestokken i kateteret.

– Dette forslaget representerer en snever tilnærming til skole og Høyre ville risikert å ødelegge sommerskolen i Oslo som det fantastiske tilbudet det er. Suksessen er nemlig de varierte læringsmåtene og det brede tilbudet, sier skolebyråd Inga Marte Thorkildsen til Dagsavisen.

– Jeg diskuterer gjerne løsninger med Høyre og andre om tiltak vi kan gjøre for at flere av dem som trenger sommerskolen aller mest skal benytte seg av tilbudet. Men tvang overfor enkeltgrupper er ikke løsningen og vi skal ikke ødelegge sommerskolens suksessoppskrift: at den er spennende, leken, kreativ, utforskende og praktisk, men også teoretisk, for dem som liker det. Og frivillig. Et sted å ha det gøy samtidig som man lærer. Sommerskolen skal også gi barn og ungdom gode ferieopplevelser. Mange i Oslo får ikke det ellers, sier byråden.

Thorkildsen deler Tybrings-Gjeddes oppfatning om at språktrening er viktig.

– Sommerskolen må aldri bli en slags «straff» fordi du ikke behersker norsk godt nok eller ikke scorer på topp i matte. Heller enn obligatorisk pugging om sommeren, må vi vurdere tiltak som bedrer Sommerskolens sosiale profil. Dette er vi i gang med. Dette kan både være målrettet rekrutteringsarbeid og for eksempel enda bedre transporttilbud. Og så må vi bygge videre på de tiltakene vi allerede har og ser fungerer. For å «språkbade» skolestartere» har Oslo et to-ukerskurs i august for skolestartere på 13 utvalgte skoler i Groruddalen, Søndre Nordstrand og Oslo indre øst. Kurset er preget av lek og språkstimulering. Tall for 2018 viser 455 elever (gjennomsnitt 57 prosent av skolestarterne) deltok på sommerskolekurs for skolestartere. Sommerferien er lang og det er en utfordring særlig for barn som snakker dårlig norsk. Lange reiser til hjemlandet utover skolens ferie er spesielt problematisk, men også mangel på ferietilbud til barna. Dette må vi finne ut av i fellesskap, og vi må ikke minst høre hva barn og unge selv tenker er kloke løsninger, i tillegg til foreldrene. De ønsker jo at barna deres skal lykkes på skolen, sier Thorkildsen.

– Det er avgjørende for å klare skolen og derfor har vi prioritert dette sterkt. Det er en av hovedgrunnene til at vi har innført gratis aktivitetsskole i Oslo og startet i de bydelene der deltakelsen var lavest og språkutfordringene er størst. Det er fullstendig uforståelig at Høyre vil fjerne dette gratistilbudet for 12.000 barn, sier Thorkildsen.

Også Skolenes Landsforbund er kritisk til Tybring-Gjeddes forslag.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Feil medisin

– Tvungen sommerskole er feil medisin og skivebom av Oslo Høyre. Skolenes landsforbund er selvfølgelig motstander av obligatorisk undervisning i sommerferien for elever under den kritiske grensa i norsk. Vi har større tro på god tilrettelagt undervisning innenfor ordinær skoletid med økt fokus på praktiske, varierte og relevante metoder for å sikre at ingen skal gå ut av 10. klasse uten å mestre det å lese og skrive, sier nestleder Chris Gøran Holstad i en kommentar til Dagsavisen.

Les også intervjuet: Raymond i stormen (Dagsavisen+)