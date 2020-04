Oslo kommune taper milliarder av kroner på koronakrisa. Kommunen får mindre i skatt, mindre i billetter på t-banen, og mindre inntekter fra strømselskapet Hafslund. Alt dette fortalte finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) i Dagsavisen tirsdag. Der ba han om mer krisehjelp fra staten, og varslet tøffe kutt framover.

– Det er åpenbart at revidert budsjett blir veldig trangt, sa Wilhelmsen da.

Nå svarer kommunalminister Nikolai Astrup. Han beroliger dem som er bekymra for kommuneøkonomien, og mener det meste skal dekkes av staten.

– Vi stiller opp for kommunene, det er ikke tvil om det, sier han.

– Kommunene skal være i stand til å yte gode tjenester for innbyggerne, også etter at denne krisen er over. Staten stiller opp, og kommer til å fortsette å stille opp for kommunene, sier han til Dagsavisen.

Har fått 755 millioner

Mandag overførte staten 6,15 milliarder blanke kroner til kommunesektoren. Av disse skal Oslo ha fått rundt 755 millioner.

– Nå har kommunene i utgangspunktet penger til å holde driften mest mulig normal i tiden som kommer, sier Astrup.

Og selv om Oslo-økonomien rammes kraftig av korona, og får veldig mye lavere inntekter enn vanlig, så påpeker kommunalministeren at det ikke er hele bildet.

– Det er plusser og minus i dette regnestykket. Staten har også redusert arbeidsgiveravgiften, og den største utgiftsposten til Oslo kommune er jo lønnskostnader. Det er også naturlig å anslå en betydelig lavere prisvekst enn vi gjorde da statsbudsjettet ble laget, noe som gir større handlingsrom for kommunene, sier han.

Skal ikke kutte oppdrag

Et av problemene kommunen har er at de ikke kan låne penger til drift. Altså kan ikke kommunen gå i banken for å få råd til å betale lønna til sykehjemsansatte eller smittevernutstyr. Samtidig er det enorm arbeidsløshet, og viktig for offentlig sektor å motvirke den.

– Jeg er opptatt av at kommunene ikke skal bidra til å forsterke konjunkturnedgangen gjennom å kutte oppdrag der private er involvert. Leverandører som leverer velferdstjenester på vegne av kommunen må også få ta del i kompensasjonen som staten gir.

– Er budskapet ditt til Oslo: Ikke kutt i budsjettene?

– Situasjonen vi står i vil få konsekvenser for kommunene. Men staten stiller opp på utgifter som er direkte relatert til korona, og inntektsbortfall som er direkte relatert til korona. For eksempel gjelder det egenbetaling i SFO og barnehager, bortfall av billettinntekter i kollektivtransporten og vi har økt kommunerammen for å dekke for eksempel merutgifter innen pleie og omsorg.

– Men det finnes områder som har inntektssvikt, men som det ikke er naturlig at staten er med å kompensere for. Lave strømpriser gir for eksempel mindre inntekter for Oslo kommunes strømselskap, og antakelig redusert utbytte, sier Astrup.

