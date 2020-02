På Frps landsmøte til helgen takker Tone Ims Larssen av, mens valgkomiteen har innstilt politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen som ny leder.

Nominasjonskamp

Over en kopp kaffe forteller Tone Ims Larssen Dagsavisen hvordan tiden har vært som Frp-leder, og hvorfor hun ikke tar gjenvalg.

– Primært er det fordi jeg ønsker mer tid til meg selv og til familien. Å være leder er altoppslukende, og veldig tidkrevende. Politisk har det blitt mye motstand, blant annet at vi ikke fikk gjennomslag på vårt syn i sykehusstriden, noe som var skuffende for meg, spesielt etter at vi gikk ut av regjering, sier hun.

– Våre to stortingspolitikere fra Oslo har riktignok støtter trofast opp om Oslos beslutning, om en ny konsekvensutredning og å vurdere bevaring av Ullevål sykehus, legger hun til.

Allerede før jul ble Tone Ims Larssen spurt av valgkomiteen om hun ville ta en ny periode som Frp-leder.

– Jeg ble forespurt før jul om jeg ville fortsette, og jeg brukte julen til å tenke meg godt om, og landet på et nei. Jeg hadde vært gjennom en tøff tid, hvor min stemor var ut og inn av sykehus og institusjoner, sier hun.

Ims Larssen hadde da kommet til et punkt hvor hun synes det var bare trist å være leder.

– Min stemors sykdom, det dårlige valgresultatet, valgkampen, og interne stridigheter, samt slitasjen det var å være i regjering for Frp, fikk meg til å si nei, sier hun.

Ims Larssen tror at om FrP gikk ut av regjering før valget ville vi gjort det langt bedre i Oslo.

– Etter at vi gikk ut av regjeringen har Frp fått et stort løft. Både i antall medlemmer, og ikke minst på meningsmålingene. Det har blitt gøy å drive med politikk for Frp igjen og adrenalinet er høyere. Men avgjørelsen er tatt, sier hun og tar en slurk av den nå nesten kalde kaffen.



Foran kommunevalget i 2018, skapte Ims Larssen overskrifter da hun mente at den foreslåtte førstekandidaten Tonje Liljeroth ikke var egnet til å stå på topp.

Tone Ims Larssen under valgkampen i 2019. Foto : Frp

– Det var først og fremst som leder og den negative fremstillingen som ble gjort av Liljeroths tilhengere mot vår 1. og 2. kandidat som fikk meg til å reagere, og at vi hadde spurt Liljeroth på et tidligere tidspunkt om hun ville bli aktiv i Oslo politikken, men dette ble høflig avslått, sa Ims Larssen til Dagsavisen foran nominasjonen i 2018.

– Jeg hadde ingen ting imot at Tone Liljeroth stilte til valg, men det var prosessen jeg var i mot. Det var derfor jeg reagerte, sier hun.

– Det var en nominasjonskamp som begynte hos dere i Dagsavisen, og som det ble mye negative overskrifter av, sier hun til Dagsavisen.

Kampen stod om tre kvinner og her tapte Liljeroth kampen og de mer profilerte kandidatene Aina Stenersen og Camilla Wilhelmsen kom seirende ut.

Motstand og varsler

Tone Ims Larssen har hatt to år som fylkesleder, hvor hun føler at politikken har kommet i andre rekke.

Hun føler at mye av jobben som fylkesleder har gått med på å rydde opp i lagene og med interne stridigheter og at det man ønsker mest av alt er å drive med politikk.

– Det var tydelig slik at siste ord ikke skulle være sagt av meg. Hver gang jeg tenkte at «nå er ballen lagt død», så var det andre som fortsatte.

– Jeg vet ikke om det handlet om misunnelse eller litt mye testosteron, sier hun ironisk.

Overskrifter i Dagsavisen ble det også da Frps markerte 8. mars på Rådhuset:

«Frp hadde 8. mars-fest på Rådhuset – endte i varsel og innstramming av alkoholreglene»

«Alkoholreglene på Rådhuset strammes inn etter et arrangement der rundt 40 Frp-kvinner feiret 8. mars»

– Nå er det snart 8 mars igjen og forhåpentligvis vil denne dagen bli med positiv kvinnemarkering og ikke slik den forløp seg i 2019, der fokuset ble mye alkoholservering og negative oppslag, sier Frp-politikeren.

Ims Larssen syntes politiske møter bør være uten alkohol men i festlige lag er det selvfølgelig velkomment å ta et glass eller to. Denne dagen mente hun var en politisk kveld.

Ims Larssen er frustrert over at interne stridigheter har gått ut over Frps politikk.

Og hun måtte stå til rette for et dårlig valgresultat i fjor høst, og en dårlig valgkamp.

Ved kommunevalget i fjor fikk Frp 5,3 prosent av stemmene i Oslo, som er det dårligste resultatet på 40 år.

– Å rydde opp i interne stridigheter er en del av en leders ansvar. Men det har helt klart gått ut over fokuset på politiske saker. Under valgkampen hadde vi masse god politikk som druknet i bompengeopprøret. I stedet for å nå ut med de gode sakene, ble det kun forsvar-politikk om en sak hvor bare vi og Bompengepartiet var enige, sier hun, og tar en slurk av den nå kalde kaffen.

– Har du hatt et dårlig forhold til dine partifeller?

– Det har gått litt i bølgedaler, og noen ganger fra sak til sak. På mange måter, som i ulvesaken og pelsdyrsaken er jeg en ensom rytter i partiet. Kan bare fantasere om hva andre tenker om meg, som er mer opptatt av dyrevelferden enn pelsdyrbonden, sier hun med et smil.

– Jeg har ikke noe mot kompensasjon pelsdyrebøndene har fått, men avviklingen av pelsdyrnæringen har drøyd for lenge. Det er etter min mening dyremishandling, sier hun med et hardt blikk.

Engasjementet har aldri manglet hos Frp-politikeren.

–– Da jeg hadde små barn opplevde jeg det som blodig urettferdig at jeg ikke fikk barnehageplass. Da gikk jeg «all in» for kontantstøtte. I dag virker kontantstøtte mot sin hensikt, og jeg ville aldri stemt for det. Men da berørte det meg personlig. Så er det skole, rusomsorgen, psykiatri og så eldreomsorgen. Engasjementet har vært sterkt ut ifra hvor jeg står i livet, sier hun.

Dagsavisen har i flere reportasjer fortalt om Larssens stemor, Sissel Møller, som først lå på sykehus med brukket rygg i flere dager før sykehuset oppdaget det.

Full bleie

Sissel ble sendt hjem etter et annet opphold med full bleie, og uten at noen hadde sjekket om det var noen til å ta imot henne hjemme.

– Jeg har alltid engasjert meg i enkeltsaker. Og i min stemors tilfelle har det hele blitt veldig nært, sier hun.

– Familien syntes det var tøft å lese om alt som skjedde med stemoren og for min far ble det for sterkt. De kritiserte meg aldri, men de følte jeg utleverte Sissel, sier hun ærlig.

– Historien om Sissel ble fortalt på en menneskelig og verdig måte. Og fra politikerkollegaer har jeg bare fått positive tilbakemeldinger for at jeg sto fram med saken, sier hun.

Rehabilitering

I dag er demente Sissel døende, og bor på sykehjem.

– Da hun var på rehabilitering på helsehus stod det fine plakater av alt av tilbud. Men det eneste de hadde nok av var bleier. Personalet hadde ikke tid til å følge pasienten på toalettet, og dermed var bleier løsningen, sier politikeren.

Men hun mener at det har kommet mye godt ut av hennes sak i all galskapen.

– Saken har fått satt fokus på en del uregelmessigheter i eldreomsorgen og helsevesenet. Jeg vil gi all honnør til daværende helsebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) for å ha tatt tak i dette, og fått ryddet opp en del, sier hun.

Selv om hun nå går ut av ledelsen i Frp, vil Larssen fortsatt være politisk aktiv.

– Jeg er vara til bystyret i Oslo. Og jeg vil fortsatt engasjere meg i saker som opptar meg, som dyrevelferd og eldreomsorg, sier hun ettertrykkelig.

Bevaring av Ullevål sykehus har vært og er en av Tone Ims Larssens hjertesaker.

– Jeg har vært med på alle markeringer, og holdt flere appeller og innlegg. Og Ullevål sykehus er noen jeg fortsatt vil kjempe for. Noe også Oslo Frp har gjort hele veien, sier hun.