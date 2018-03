Oslo

Johnny Enger, tidligere daglig leder i Veireno, selskapet som i oktober 2016 tok over søppeltømmingen i Oslo, er tiltalt for en rekke brudd på arbeidsmiljøloven. VT-gruppen, som eide Veireno, får et forelegg på 5,3 millioner kroner, skriver Dagbladet.

Dagbladet avslørte i februar i fjor over 2.000 brudd og avvik fra arbeidsmiljøloven, og Veireno ble anmeldt av Arbeidstilsynet.

Bakgrunn: Arbeidstilsynet politianmelder Veireno

Veireno AS gikk konkurs våren 2017.

Les også: Oslo kommune tar selv over søppelhentingen

Ifølge Engers forsvarer, advokat Christian Lundin, er klienten hans uenig i grunnlaget for tiltalen og forelegget.

(NTB)