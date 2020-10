– Vi har visst en stund at Jan ikke tar gjenvalg for Oslo Arbeiderparti, men det er synd at han melder seg ut av partiet når det fortsatt er ett år igjen av stortingsperioden, skriver Støre i en SMS til NTB.

Torsdag kunngjorde Jan Bøhler at han stiller til valg for Senterpartiet i neste års stortingsvalg.

– Det er vanskelig å se at Senterpartiet har bedre løsninger for storbyen Oslo, som Jan representerer, skriver Aps partileder.

Støre nevner blant annet trygge jobber, en sterkere velferdsstat og framtidsrettede industrier som saker der Ap stiller sterkt.

Vedum: – Han er nær folk

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum berømmer Jan Bøhler som en politiker som evner å være tett på grasrota.

– Det som har vært noe av det fineste med å jobbe med Jan, jeg har jo kjent Jan nå siden 2005, det er evnen til å være nær folk i praksis, sier Vedum.

Han stilte torsdag på en pressekonferanse sammen med Bøhler for å kunngjøre at sistnevnte nå foreslås som listetopp for Oslo Senterparti foran stortingsvalget neste år.

Bøhler trer dermed ut av Arbeiderpartiet, som han har vært stortingsrepresentant for siden 2005.

– Han er nær folk. Han jobber. Han lever i virkeligheten, tar opp hverdagssakene og løfter dem inn i stortingssalen, sa Vedum.

– Jeg mener det er bra for landet vårt og bra for Oslo at Bøhler fortsatt kan være en sterk folkevalgt, sa han.

Oslo Sp: – Kjempegøy

Oslo Senterpartis leder Bjørg Sandkjær tror stortingsplass kan være innen rekkevidde med Jan Bøhler på topp.

– Jeg syns det er kjempegøy at vi kan utvide laget vårt i Oslo Senterparti og få med en så erfaren politiker som Jan Bøhler, som brenner for akkurat de samme sakene som Oslo Senterparti har jobbet for lenge. For Ullevål sykehus, for nærpoliti, for mer lokaldemokrati, for ungdom som ramler ut av skoler, sier Sandkjær til NTB.

Senterpartiet har ikke klart å vinne noe stortingsmandat i Oslo siden perioden 1993–1997. Det tror Sandkjær kan endre seg nå.

– Med dette laget tror jeg vi kan klare det, sier Sandkjær.

– Jeg syns vi topper laget med dette. Men det viktigste er at vi jobber sammen, sier hun.

