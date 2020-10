– Jeg er svært skuffet over at Jan Bøhler velger å bytte parti, skriver Jacobsen i en tekstmelding til Dagsavisen.

I sommer varslet stortingsrepresentant og Jacobsens forgjenger som leder i Oslo Ap, Jan Bøhler, at han ikke tok gjenvalg til Stortinget. Han oppga begrunnelsen at han følte seg motarbeidet av ledelsen i partiet.

Skuffet Jacobsen

I dag kom nyheten om at Bøhler i stedet stiller til valg for Senterpartiet, og blir deres førstekandidat i Oslo før valget neste år. Det skaper sterke reaksjoner i Arbeiderpartiet.

– Det er Arbeiderpartiet som har løsningene for framtidas Oslo, ikke Senterpartiet, sier Jacobsen, og utdyper:

– Jan har hatt de fleste verv det er mulig å ha i Arbeiderpartiet, og representert oss på Stortinget i 16 år. Det å være tillitsvalgt og folkevalgt for Arbeiderpartiet er å jobbe for noe som er større enn deg sjøl. Oslo er en by i vekst og det skjer mye bra i byen vår, og Oslo Arbeiderparti tar ansvar og viser vei gjennom tydelig sosialdemokratisk politikk. Vi skal få ledigheten ned, forskjellene i byen skal ned og klimagassutslippene skal ned, sier han.

Flere reagerer

En rekke andre sentrale Ap-folk reagerer også kraftig på Bøhlers partibytte.

Klimapolitisk talsperson i Oslo Ap, Andreas Halse, skriver følgende på Twitter:

– I tre år har han ikke møtt på ett (!) møte i Oslobenken vår, tar aldri telefonen når Oslopartiet ringer, møter aldri på våre fellesmøter. Han har fullstendig svikta prosjektet Oslo AP for seg selv.

En av de sjukeste mytene Jan har spredd er at han har blitt pressa ut av AP.

Også byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester, Rina Mariann Hansen, kommer med et spark til Bøhler på Twitter.

Foreslår vi offisielt bytter navn på uke 40 fra "høstferien" til "Uka for Menn som savner seg sjøl" — Rina Mariann Hansen (@rinamariann) October 1, 2020

