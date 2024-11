VIFs drømmesesong: – Kanskje det mest suverene gullet

VALLE (Dagsavisen): For en liten måned siden hadde VIF allerede forsvart ligatittelen fra fjoråret. Etter 1-1-matchen mot LSK Kvinner i siste serierunde, fikk mesterne endelig beviset på nok et seriemesterskap.

Veteranen Elise Thorsnes (36) tok sin sjette serietittel i karrieren, og mener årets gull med VIF er en av de beste sesongene hun har vært med på.

– Det er vanskelig å plassere det, men jeg synes at det kanskje er det mest suverene gullet jeg har vært med på å vinne. Som jeg har sagt før, så er det det beste laget jeg har spilt med i Norge. Jeg synes vi har vært solide gjennom hele sesongen og fortjener det veldig, sier Thorsnes til Dagsavisen.

– Vi har vært så stabile

Trener Nils Lexerød mener at både bunn- og toppnivået i laget har blir betydelig bedre i 2024.

– Vi har hevet det laveste nivået vårt, som gjør at vi har mistet veldig få poeng mot de lagene som er svakere enn oss, sier Vålerenga-treneren til Dagsavisen.

– Så har vi i tillegg hevet det høyeste nivået vårt, som gjør at vi har vunnet de avgjørende kampene mot Brann, Rosenborg og Lillestrøm gjennom sesongen. Særlig at vi har tre seirer mot Brann gjør at serien vipper i vår favør, fortsetter han.

Angrepsstjernen Olaug Tvedten mener også at laget har forbedret seg fra fjorårssesongen.

– Vi har scoret masse mål og det har vært veldig gøy å spille, spesielt for meg som er offensiv spiller. Det er gøy å se hvordan vi har tatt steg fra i fjor med kampene vi klarer å bikke til seier, som vi kanskje ikke klarte i fjor, sier Tvedten til Dagsavisen.

Hun støtter Lexerød i at både bunn- og toppnivået har blitt bedre. Det samme gjør Thorsnes.

– Jeg er veldig enig i det. Vi gjør ikke de kampene som vi hadde i fjor der vi avga poeng. Vi hadde en mot Lyn, men det er det vi har hatt i år, sier Thorsnes.

Lyn-nederlaget i juni er sist gang VIF tapte i serien. Siden har det kun blitt trepoengere – med unntak av siste seriekamp mot LSK som endte uavgjort.

– Vi har vært så stabile. Vi har brukt hele troppen og holdt alle i form. De unge har fått mye spilletid og læring i både Toppserien og Champions League. Det er sånne ting hele laget vokser på, sier 36-åringen.

Cupfinaleuke

Men til tross for at serien er over, har VIF fortsatt mye igjen i 2024. Og førstkommende uke byr allerede på to storkamper. Først ut er Bayern München på hjemmebane i Champions League. Deretter kommer cupfinalen mot Rosenborg på søndag, som blir en ren reprise av fjorårets finale.

Den gang ble det tap etter VAR-kontroverser. Vålerenga-spillerne er uten tvil revansjelystne.

– Den står veldig høyt i år, og det hadde vært veldig kult om vi klarte “The double”, sier Tvedten.

– Jeg har merket helt fra cupen begynte. Spillerne har nok lagt mer i cupen enn det jeg har gjort, fordi de er veldig gira på å vinne den finalen, sier Lexerød.

– Vi er veldig revansjesugne. Både på grunn av måten vi tapte på, men også fordi det aldri er kult å tape en cupfinale. Vi må mobilisere alt, sier Thorsnes, som har vunnet cupen seks ganger tidligere.

