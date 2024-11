Selvkritisk Njie: – Mister tre poeng på det

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

EKEBERG (Dagsavisen): For KFUM ledet 1–0 helt fram til det gjensto 19 minutter. Da satte tidligere landslagskaptein Stefan Johansen inn 1–1 på straffespark, før Franklin Tebo revansjerte selvmålet sitt i første omgang og ble matchvinner da han stanget inn vinnermålet ti minutter før slutt.

Men straffesituasjonen var noe uvanlig. KFUM-keeper William Da Rocha plukket et hjørnespark og så etter muligheter for å sette i gang et angrep for vertene. I stedet ble det blåst straffe til gjestene.

Momodou Lion Njie skubbet borti tidligere landslagsspiller Jo Inge Berget, som gikk i bakken. Dommer Marius Lien var sikker i sin sak og pekte på straffemerket.

– Der er ikke bare-bare å markere Berget. Vi tar litt på hverandre, og så er han litt irritert. Så løper han mot meg. Jeg reagerer med å ta opp skulderen, og da faller han på bakken, sier Njie til Dagsavisen.

– Dumt av meg

Han fikk også gult kort da den tidligere Lyn-spilleren havnet på kunstgresset. Midtstopperen mener at det ikke skulle vært straffe.

– Men er det urutinert av deg å ta opp skulderen?

– Ja, det er det. Jeg må ta den. Jo Inge vet jo hva han driver med. Han løper jo mot meg, og så faller han. Det er smart av Jo Inge og dumt av meg.

Slik beskriver Njies motstander situasjonen:

– Vi står og småkrangler litt før, under og etter corneren. Så merker jeg at han er litt het, og så kommer han med en skulder eller ett eller annet og treffer meg i ansiktet. Da skjønner jeg at det er straffespark hvis jeg går i bakken, og da gjør jeg det, sier Jo Inge Berget til Dagsavisen.

Jo Inge Berget og Stefan Johansen feirer 1-1-målet på Ekeberg. (Cornelius Poppe/NTB)

– Han biter litt på og går akkurat over streken. Da står ikke jeg og da tar jeg den, fortsetter han.

VAR sjekket situasjonen inne i 16-meteren, men dommerteamet lot avgjørelsen fra Lien bli stående.

– Vi mister tre poeng på det. Det må jeg ta på min kappe. Sånn er det, sier Njie.

– Får ikke tre poeng uten den

KFUM-trener Johannes “Johs” Moesgaard mener også at straffesparket var helt avgjørende for kampbildet og snuoperasjonen.

– De får ikke tre poeng uten den, konstaterer Kåffa-treneren overfor Dagsavisen.

Sarpsborg 08 får straffespark etter en situasjon mellom Kåffas Momodou Lion Njie og bortelagets Jo Inge Berget. (Cornelius Poppe/NTB)

Han mener det er rutinert spilt av Sarpsborgs angrepsspiller.

– Jeg mener det er rutinert mot ikke fullt så rutinert. Berget spiller den situasjonen opp perfekt og gir muligheten for å dømme. Noen ganger dømmes det, andre ganger ikke. Han spiller opp, “Mo” biter på og da dømmes det.

– Synes du det er straffespark?

– Jeg synes det er billig, for jeg vet jo dynamikken i situasjonen. Hvorfor skal han løpe inn i Mo? Hva har han i ansiktet hans å gjøre? Her mener jeg at man må se situasjonen fra begge sider, svarer Moesgaard.

Tapet kommer på tampen av en tung uke for KFUM. Onsdag røk cupfinaledrømmen etter straffedrama mot Fredrikstad. Nå gjenstår tre kamper i Eliteserien: Strømsgodset, Kristiansund og HamKam.

– Vi kan ikke være det laget som deler ut poeng til de lagene som må ha poeng. Det blir helt sjanseløst. Som trener har det vært en tøff uke, men samtidig er det det akkurat det man må stå i når det kommer til toppidrett. Her må vi tåle juling, og så må vi lære at det finnes en del rutinerte gutter der ute som vi må passe oss for, sier Moesgaard.

