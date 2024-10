Nordstrand har fortsatt alt i egne hender tross tap: – Det betyr alt

FØYKA (Dagsavisen): For med 90 minutter igjen av 3. divisjonssesongen er de to lagene à poeng på toppen av tabellen i 3. divisjon avdeling 3.

Begge har 59 poeng, men Nordstrand har +49 i målforskjell, mens Asker «bare» har +42.

Dermed er det lov å si at Nordstrand fortsatt har alt i egne hender når det kommer til den siste kampen.

Nordstrand møter likevel betydelig sterkere motstand i siste kamp i Frigg hjemme, mens Asker skal spille mot Flint i Tønsberg.

Oliver Midtgård jubler for 4-2-scoringen som gjør at Nordstrand fortsatt har ganske god målforskjell å gå på før siste serierunde. (Pål Karstensen)

– Vi driter i det

Frigg kommer fra utrolige 13-0 over Åskollen, men det skremmer verken trener Markus Cham eller Miran Kuci.

– Med sju plussmål til gode betyr det at vi har alt i egne hender. Vi ville selvfølgelig avslutte med stil her og rykke opp, men sånn ble det ikke. Asker var bedre enn oss og sånn var det, men vi får ta det på Nordstrand neste søndag, sier Kuci.

– Blir Frigg ekstra tøffe etter 13-0?

– Nei. Uansett hvem vi møter, er det samme kampplan. Vi driter i hvem vi møter, vi skal bare gå ut der og gjøre vår greie, sier han videre.

Cham er ikke bekymret, tross tapet søndag.

– Nordstrand skal opp. Vi har tapt to kamper på en hel sesong, så det sier seg selv at vi har vært et bra lag hele år. Også er det bra at vi fortsatt kan avgjøre det helt selv, sier treneren.

Nordstrand-trener Markus Cham (Pål Karstensen)

Følte de var nervøse

Om kampen sier Kuci:

– Jeg vil si vi er urutinerte de første 60 minuttene. Vi er dårlige bakover, men det er ikke alltid det går vår vei. Sånn er det. Vi har spilt 25 kamper i år og briljert i 24 av dem, så vi får ta lærdom av det. Nå har vi en kamp igjen, og det er den vi skal ta den.

– Var dere nervøse?

– Ja, selvfølgelig. Vi er ikke vant til å sånne betydningsfulle kamper, men vi lærer av det. Det var en tøff kamp – tøff motstander og et tøft publikum, så vi må bare ta det med oss.

Cirka 1000 tilskuere hadde tatt turen til Føyka for å få med seg seriefinalen mellom Asker og Nordstrand søndag (Pål Karstensen)

– Alt handler om å slå Frigg

Cham vet ikke helt hva som skjedde med gutta sine i søndagens kamp.

– Det er et eller annet som skjer i 1. omgang. Vi er ikke påskrudd. Det er rart, for vi har jo ikke blitt dårligere på en uke. De siste kampene har vi kanskje følt litt ekstra på det, men alt handler nå om å slå Frigg.

– Men jeg er fornøyd med at vi klarer å score to mål i 2. omgang. 1. omgang er krise. Men jeg er skuffet, for vi hadde muligheten til å ta det nå.

– Hvordan slår dere Frigg?

– Det er som vi har gjort hele år. Spille bra fotball, være gode offensivt og defensivt og i omstilling. Det er kun det. Vi skal jobbe med det denne kommende uken. Også må vi snu noe i hodene våre. Nå har det vært litt opp og ned, vi er litt preget, avslutter trener Cham.