Marerittomgang ødela for Nordstrand i spinnvill seriefinale på Føyka

FØYKA (Dagsavisen): Seks mål, pyro, bluss, røde kort, stolpetreff og gigantiske sjanser. Seriefinalen mellom Asker og Nordstrand hadde alt. Asker kjørte over Nordstrand de første 60 minuttene og ledet fullt fortjent 4-0 da Matias Spiten-Nysæter fikk sitt andre gule.

Derfra og ut handlet alt om Nordstrand. Gjestene kunne scoret et tosifret antall mål alene bare den siste halvtimen, men klarte bare to. Dermed vant Asker 4-2, som gjør at avdelingen lever helt inn til siste seriekamp.

Status før siste serierunde er da som følger:

Nordstrand leder fortsatt med 59 poeng. De har 75-29 i målforskjell, +46

Asker har også 59 poeng, med 81-39, +42, i målforskjell.

Nordstrand har Frigg hjemme i siste kamp, som søndag vant 13-0 (!) over Åskollen. Asker avslutter borte mot Flint.

Les flere saker om 3. divisjon her

Knallstart av hjemmelaget

Seriefinalen var bare to minutter gammel da Asker tok ledelsen 1-0 ved Kristoffer Syvertsen.

Like etter scoringen kom Asker igjen. Fazi fikk vendt opp og skutt fra 13 meter, men skuddet gikk i blokka.

Den påfølgende corneren endte i en variant med skudd fra 16 meter. Det ble klabb og babb på strek, men Nordstrand fikk til slutt klarert.

Allerede før det var spilt ti minutter gikk Asker opp til 2-0. Magnus Bækken kom rundt på høyre og slo inn. Syvertsen fikk stå helt alene og stange inn kampens andre mål. Nordstrand var i sjokk!

Så roet kampen seg flere hakk før Asker kunne gått opp til 3-0 etter 26 minutter. Et innlegg havnet i beina på Syvertsen, som prøvde seg på et spektakulært brassespark. Forsøket gikk like over.

Kristoffer Syvertsen scoret hat trick for Asker mot Nordstrand, og sørget med det for at opprykkskampen lever helt til siste serierunde (Pål Karstensen)

Les også: Markus Cham har spilt for 17 klubber. Nå skal han få Nordstrand opp (+)

Marerittomgang av Nordstrand

Like før pause gikk Asker fortjent opp til 3-0. Syvertsen snek seg foran keeper, headet ballen forbi Reiersen og økte ledelsen. Inn til pause var det da bare fem mål som skilte lagene!

Fem mål ble til tre måls skilnad minuttet ut i den andre omgangen. Asker rullet opp ute til venstre og Lansana Sesay fikk ball alene med keeper. Kanten var nådeløs og banket inn 4-0.

Minuttet etter 4-0 skapte Nordstrand sin første sjanse. Thomas Helgheim dro seg inn i boks fra venstre og skjøt. Sigurd Normann vartet opp med en utsøkt benparade.

Nordstrand måtte ta en liten samling i bunn da målene rant inn bakover i den første omgangen (Pål Karstensen)

Les også: Nordstrand holder unna mens Skeid 2 rykket ned i forrige runde (+)

Rødt kort og Nordstrand-dominans

Så begynte dramaet. Matias Spiten-Nysæter var for sent inne i en duell og fikk sitt andre gule og dermed rødt. Nordstrand fikk så corner, der det var utrolig at ikke Miran Kuci scoret fra to meter.

Magnus Spiten-Nysæter ble utvist midtveis i den andre omgangen, og da endret hele kampen seg (Pål Karstensen)

Timen var spilt da Nordstrand fikk scoringen sin. Helgheim vant ball på 25 meter og spilte til Otman Khris, som avslutta på første. Han plasserte ballen på utsøkt vis i lengste hjørne til 1-4.

73 minutter var spilt da Oliver Midtgård fikk scoringen sin. Spissen kriget til seg ball på fem-seks meter etter en nydelig crosser av Kisaruko og påfølgende heading av Helgheim. Da var det kamp igjen!

Oliver Midtgård blåste inn reduseringen til 4-2, men nærmere kom ikke Nordstrand (Pål Karstensen)

Og dramaet fortsatte. Asker-trener Magnus Bredal fikk rødt kort på sidelinjen for å ha kasta en flaske etter at han følte Asker ble snytt for straffe.

Asker-trener Magnus Bredal fikk rødt kort på sidelinjen for å ha kasta en flaske etter at han følte Asker ble snytt for straffe. (Pål Karstensen)

Les også: Niang helten da Lyn 2 vant: – En stor glede å gi tilbake til fansen (+)

Store sjanser

Så var det Ari Bewianberg sin tur, etter 83 minutter. Han fikk gå opp upresset og heade fra seks meter. Han klarte ikke presse headingen ned. Nok en stor sjanse!

En enda større sjanse kom etter 85 minutter. Først klarte ikke Midtgård å stokke beina alene med keeper, før returen havna hos Bewianberg. Han slo inn, men Markus Woldsund manglet en skostørrelse for å pirke inn 3-4.

Og da ikke Bewianberg klarte å plassere ballen i mål alene med keeper fra ti meter like før full tid, eller da han headet i stolpen på overtid, ble det tap for Nordstrand.

Nordstrand misbrukte enorme muligheter på tampen, som her da Ari Bewianberg headet i stolpen og ingen av Nordstrand-spillerne klarte å sette inn returen (Pål Karstensen)

Les også: Skeid scoret seks mot Follo – opprykket utsatt til neste helg (+)

Les også: Kunstgress-løft i Oslo: Disse klubbene får oppgraderte anlegg (+)

---

KAMPFAKTA

Asker-Nordstrand 4-2 (3-0)

Føyka kunstgress, 1000 tilskuere

Mål: 1-0 Kristoffer Syvertsen (3), 2-0 Syvertsen (10), 3-0 Syvertsen (45), 4-0 Lansana Sesay (46), 4-1 Otman Khris (62), 4-2 Oliver Midtgård (74).

Nordstrand: Jonathan Reiersen - Kasper Krokan, Miran Kuci, Edvard Vestby, Berger Kisaruko - Thomas Helgheim, Simen Nygaard, Runar Johnsen, Jonas Nysæter - Oliver Midtgård, Thomas Reinfjord.

---