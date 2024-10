Niang helten da Lyn 2 vant: – En stor glede å gi tilbake til fansen

KRINGSJÅ (Dagsavisen): Niang ble signert av Lyn 2. september og spilte så sent som i forrige uke sin første tellende kamp for klubben, da Lyn 2 slo Grüner 3-0. Da scoret spissen i debuten.

Tirsdag var han tilbake i startoppstillingen og scoret hat trick på ni minutter i starten av seriefinalen mot Holmlia, som Lyn 2 vant 4-2.

– Jeg visste at det var en viktig kamp og det var en stor opplevelse å vinne med laget, sier tremålsscorer Niang til Dagsavisen, godt hjulpet av Lyns mediesjef Sander Nilsen ved sin side.

– Det er første gang jeg har scoret hat trick på så kort tid. Det er dette vi trener for hver dag, og jeg er en målscorer, så det er godt å score. Det er en stor glede å kunne gi tilbake til laget og supporterne, sier han og smiler.

Tenker ikke på kulden

– Hvordan har tiden i Lyn vært til nå?

– Vi (Massire Sylla og jeg) føler at vi har blitt godt tatt imot av alle i og rundt klubben. Supporterne gir en stor glede og det er gøy å kunne gi tilbake med tre scoringer, sier Niang.

Vi må også spørre den to meter lange angrepsspilleren fra Senegal om hvordan kulden er. Tirsdag var det rundt null grader da oppgjøret ble spilt.

– Det er kaldt, men det skal ikke knekke oss, forteller Niang smilende med Sylla i bakgrunn.

Storfornøyd med spissen

Lyn 2-trener Antonios Veras er full av lovord om spissen.

– Det var en solid kamp av Mame. Jeg er veldig fornøyd med det han leverte i dag. Han er en god fotballspiller med et bra potensial. Han trenger nå å jobbe med en ny kultur, en ny spillestil og et nytt språk. Han snakker bare fransk, men det utvikler han. Han kan allerede litt engelsk, og han er en lærevillig og fin gutt, forteller Veras til Dagsavisen.

Om selve kampen sier treneren:

– Vi vet at vi spilte mot et bra lag og vi visste at det ikke ble enkelt, men jeg synes vi vinner fortjent. Vi scorer tre raske mål og har god kontroll lenge. Vi vet at de er farlige på dødball og kontringer, noe de også får 1-3-scoringen sin på. Men 1. omgangen er jeg veldig godt fornøyd med, sier han og fortsetter.

– Den andre omgangen er litt mer opp og ned, og da blir det mer Hawaii-fotball. Da mister vi kontrollen på kampen. Vi bommer på mange sjanser, men spillerne reagerte bra på 3-2-scoringen. Da var det jevnt og tett. Jeg likte mentaliteten på gutta som angriper for å score 4-2, noe som ga oss en liten luke.

– Vi følger reglementet

Helt på tampen la Lyn om til fem bak, siden Holmlia satset alt fremover og la om til 3-4-3.

– Da følte jeg vi hadde god kontroll defensivt. Holmlia er gode, men vi vinner fortjent, sier han.

Allerede før kampstart var det flere som reagerte på at Lyn brukte en rekke A-lagsspillere i oppgjøret. Om det sier trener Veras at de bare følger reglementet.

– Vi hadde med tre over 23 år, mens resten er juniorspillere. Vi har stilt ganske jevnt i høst, så jeg synes ikke det laget vi stiller i dag er urettferdig. Alle kan kritisere oss, men vi bryr oss ikke. Målet var aldri å rykke opp, men gruppa har gjort en god jobb over tid, sier han.

Mener opprykket ikke er sikret

Treneren minner også om at de var sju poeng bak Lyn 2 da sommerferien begynte i juni.

– I starten av sesongen var målet å holde plassen. I den første kampen mot Holmlia stilte vi med flere 08-spillere, for eksempel. Folk får ha sin egen mening. Å ha juniorspillere fra en A-stall med i kamper er bare positivt, sier Veras og legger til:

– Det er litt rart at folk reagerer akkurat nå. Ingen hadde nok sagt noe da vi tapte kamper. Men vi bryr oss som sagt ikke, sier han.

– Sikret dere opprykket etter denne seieren?

– Nei, nei. Vi har en veldig vanskelig kamp neste uke. Mange av spillerne hos Carl Berner har mye erfaring fra høyere nivå. Vi lå under 0-1 lenge sist, men snudde det på tampen. De er et godt lag, men vi er her for å gjøre vårt beste. Nå går vi for opprykk og seier i de to siste kampene, avslutter Lyns rekruttrener Antonios Veras.

