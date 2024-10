Målfest da et forsterket Lyn 2 slo Holmlia i seriefinalen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

KRINGSJÅ (Dagsavisen): Premissene før seriefinalen var følgende: Holmlia var poenget foran Lyn med tre kamper igjen (47 mot 46 poeng). På det meste var Holmlia sju poeng foran Lyn, og trener Haitam Aleesami og co. hadde ikke tapt en seriekamp hele våren med ni seire og to uavgjort.

Men i høst har det skjedd noe. Holmlia sin form har dalt – etter en meget sterk start på høstsesongen med fem strake seire, har de tapt to av de tre siste kampene.

Utrolig form

Samtidig har Lyn-rekruttene kommet som en rakett i høst. De åtte kampene fra 13. august og fram til seriefinalen har endt med 24 av 24 poeng, samt elleville 45 scorede mål i kamper som har endt med blant annet 9-0, 10-2, 7–0 og 5–0 i en rekke som nå teller elleve strake seiere.

I stort sett alle kampene i høst har Lyn stilt med en rekke A-lagsspillere som har spilt mye i OBOS-ligaen i år. Andreas Hellum, som har scoret fire mål på de fem siste seriekampene til A-laget, har for eksempel scoret 13 mål på fem kamper for Lyn 2. Det er klart det hjelper på.

Det var knyttet stor spenning til hvilke 11 Lyn 2 startet med tirsdag, og de som tok turen fikk hvert fall et stjernespekket mannskap. Hele seks av de 11 som startet har spilt OBOS-ligafotball i år:

Jonas Skulstad, Malvin Ingebrigtsen, Salim Laghzaoui, Massire Sylla, Brage Hylen og Ole Breistøl. I tillegg spilte nysigneringen Mame Niang. Med andre ord – Lyn hadde skumle hensikter foran seriefinalen tirsdag.

Spinnvill start

Mame Niang scoret i debuten forrige uke, og fulgte opp med hat trick mot Holmlia tirsdag (Even Lübeck)

Lyn kom ut i 100 og ledet 3–0 etter hat trick av Mame Niang på ni minutter, etter fem, ti og 14 minutters spill. 1–0 kom da Niang ble spilt alene gjennom. Spissen var klinisk alene med keeper og scoret i sin andre kamp på rad, etter at han også scoret i debuten forrige uke.

1–0 ble til 2–0 fire minutter senere, også denne gang ved Niang. På en corner raget han høyest i boks på bakerste stolpe og stanget inn 2–0.

Også 3–0 var signert Niang, etter en gigantisk keepertabbe. Holmlias keeper sentret ballen i beina på spissen, som takket og bukket. Kort tid senere satt han inn sitt tredje. Da så det meget tøft ut for Holmlia.

Banen var for øvrig svært glatt og spillerne slet stort med festet på banen, men det var likt for alle. Holmlia reduserte etter halvspilt 1. omgang, etter et utsøkt frispark. Ismail Guf tok tre skritts løpefart og skrudde ballen vakkert i krysset.

Punkterte Holmlia-comeback

Holmlia var mer med i kampen etter sjokkåpningen og scoringen og var gode inn mot pause. De hadde blant annet to skudd i stolpen, men mål ble det ikke. Dermed sto det 3–1 til hjemmelaget etter pause.

Holmlia var også best etter pause og fikk betalt for presset og det gode spillet kvarteret før slutt. Karrar Rida vartet opp med et vakkert raid før han ble meid ned i boks. Holmlia fikk straffe og Saif Gul hamret ballen i lengste. 3–2 og kamp igjen!

Ledelsen varte i under to minutter, da Thomas Fackrell og Lyn 2 kontret inn 4–2. Da gikk også lufta ut av Holmlia-ballongen, og Lyn 2 vant 4–2.

Lyn har igjen Union Carl Berner hjemme og Manglerud Star borte, mens Holmlia møter Manglerud Star hjemme og Nordstrand 2 i de to siste kampene.

