Lyn tvinges til å flytte igjen – kritiserer kommunen

Oslo-klubben opplyser selv på egne nettsider tirsdag at lagets resterende hjemmekamper i 2024-sesongen skal spilles på banen til eliteserielaget KFUM.

Bakgrunnen er en vurdering av gressmatta på Bislett etter de nylige kampene mot Raufoss og Egersund. Konklusjonen er at den ikke kan benyttes i tiden som kommer.

– Dette er en konklusjon som både styret og administrasjon/sport er kommet til, da vi ønsker best mulige forhold inn mot avslutningen av sesongen. Det er også en risiko for at det kan komme frost som gjør banen helt uspillbar uten mulighet for undervarme, sier daglig leder Anders Palm i en uttalelse.

– Ettersom vi ikke får en garanti fra kommunen til å forbedre banen og gjøre den klar til avslutningen av sesongen, har vi derfor bestemt at vi må finne en annen arena, sier han.

Lyn har igjen hjemmekamper mot Bryne og Moss. Klubben ligger samtidig på at femteplass på tabellen og er høyaktuell for kvalifiseringsspill til neste års eliteserie. Da blir det i så fall ytterligere kamper.

Oslo-klubben er ikke imponert over kommunens opptreden i banespørsmålet.

– Vi stiller oss undrende til at Oslo kommune ved Bymiljøetaten ikke drifter Bislett stadion så vi får spilt en hel fotballsesong der. Vi har ikke kommet med noen urimelige krav overfor kommunen, men bedt om at anlegget driftes innenfor et minimum som gjør at vi blant annet kan spille på en tilfredsstillende gressmatte, sier Palm.

KFUM Arena blir den fjerde hjemmebanen Lyn benytter denne sesongen. Nadderud stadion i Bærum, Ullevaal stadion og Bislett har tidligere vært klubbens hjem.

– Vi håper våre supportere har forståelse for situasjonen og vi beklager at vi igjen må spille hjemmekamper «borte». Vi har allerede startet planleggingen av neste sesong hvor målet er at alle hjemmekampene skal spilles på Bislett stadion, sier Palm.

