Skeid nærmer seg matchball

NORDRE ÅSEN (Dagsavisen): Trener Vilde Rislaa kan studere tabellen i en hel uke og se at laget topper 2. divisjon avdeling 2 i hennes første sesong som hovedtrener.

To kamper avgjør denne sesongen. Enten blir det direkte opprykk eller det blir en kvalifisering mot to andre lag.

Det Skeids seier over Stjørdals-Blink avgjorde var at ingen andre lag enn Skeid og Tromsdalen er med i opprykkskampen.

Smart bytte

Etter overtidsseieren på Nordre Åsen måtte også Vilde Rislaa ta en æresrunde til supporterne, både de voksne blant Oksene og de yngre blant Kalvene. Dessuten fikk hun klem av hennes faste venninnegjeng som følger kampene.

Og på tribunen så vi også ex-Skeid-stjerne Daniel Braaten og Vålerenga damers mesterligalag var representert.

– Det er små marginer i fotball, og vi fant ut etter hvert at vi hadde ingenting å tape. Det var ikke noe hokus pokus taktisk, bedyrer hun overfor Dagsavisen.

Men hun kan i hvert fall være fornøyd at hun satte inn matchvinner Bamba (Kabamba Tumba Kalabatama) etter hvilen.

Hans lange løp etter det presise utspillet fra keeper Marcus Andersen avgjorde denne kampen.

Det ble feiring foran Oksene da seiersmålet satt på overtid. (Vidar Ruud)

Ble jaget

Men før det kladdet det lenge for Skeid. Litt høye skuldre og en veldig aggressiv motstander var svaret.

– Når du møter mann mot mann som her, føler du at det alltid er en som jakter deg. Det skapte nok litt stress i spillet vårt. Det tok litt tid før vi kom inn i det. Vi trodde vi måtte trylle for å få til noe, men vi måtte jo ikke det, sier Vilde Rislaa til Dagsavisen.

Hun pådro seg gult kort før pause da hun var litt for pågående mot assistentdommeren. Hun irriterte seg over straffesparket til Stjørdals-Blink som hun mente var resultat av filming.

Men der fikk hun ikke støtte av sin egen Bendik Rise.

– Jeg syntes vel den så greit ut, sier Rise, som forteller at de samlet seg i pausen med fokus på å angripe annen omgang med et fokus om å gi litt blaffen og ikke tenke konsekvenser.

Det klarte Skeid og framsto med en helt ny energi etter hvilen.

Og da mørket kom sigende var kampen snudd.

Bambas bevisste løp

De to siste kampene mot Follo (h) og Ull/Kisa avgjør. I teorien kan Skeid rykke opp allerede neste helg hvis de slår Follo samtidig som Tromsdalen taper borte mot Eidsvold Turn.

Større overraskelser i fotballen har skjedd enn det. Ingen av lagene bak de to topplagene har noe konkret å spille for, annet enn æren. Bunnstriden er også avgjort.

For Bamba var kvelden en lykkepille med heldig utfall.

– Jeg så pasningen komme, jeg vet jeg er god en mot en og måtte bare gå for det. Jeg fikk tid til å sikte og ville ha ballen opp i den vinkelen, sier Bamba til Dagsavisen om øyeblikket som inntraff to minutter på overtid.

Han har vært mye ut og inn av laget. Skeid har prøvet og feilet mye i angrepsspillet, mens forsvarsrekke stort sett har vært den samme.

– Vi kan skape kaos mot alle motstandere når alle er på. Vi viser det etter pause, så må vi bare vise det i de to siste kampene også, sier Bamba, som scoret sitt femte mål for sesongen. Han ble matchvinner også i vårkampen mot Kjelsås (1-0).

---

FAKTA

Tetstriden i 2. divisjon, avdeling 2:

1. Skeid, 52 poeng, 26 plussmål. (46–20)

2. Tromsdalen, 51 poeng, 25 plussmål (68–43)

Begge lagene har to kamper igjen. Skeid møter Follo (h) og Ull/Kisa (b). Tromsdalen møter Eidsvold Turn (b) og Stjørdals-Blink (h).

Kampene spilles lørdag 19.10 og lørdag 26.10, alle kampene starter klokka 13.00.

Vinneren rykker opp i 2. divisjon. Nummer to møter toerlaget i avdeling 1 (i dag Jerv), vinneren der møter tredje siste lag i OBOS-ligaen (i dag Levanger).

---