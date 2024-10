Niang scoret sitt første Lyn-mål – Holmlia leder før seriefinalen: – Vi gleder oss

Med kun tre serierunder igjen begynner det å tilspisse seg i kampen om opprykkene fra de to 4. divisjonsavdelingene i Oslo. I avdeling 2 har Grei god kontroll på opprykket, og det så det også lenge ut til at Holmlia hadde i avdeling 1, men ti strake seiere fra Lyn 2 senere er det plutselig nesten dødt løp.

Siden Lyn-rekruttene tapte 3-2 for nettopp Holmlia i starten av juni, har laget vunnet alle sine kamper etter det, og kombinert med Holmlias to tap mot Christiania og Grüner har det skapt stor spenning i opprykkskampen i avdeling 1 foran det som blir en ren seriefinale på Kringsjå tirsdag 15. oktober 20.15.

I går kveld var begge lagene i aksjon, i den fjerde siste runden i årets sesong, da Lyn-rekruttene reiste til Dælenenga for å møte Grüner og Holmlia møtte Union Carl Berner på Rommensletta kunstgress. Det endte med seier til dem begge, slik at Holmlia nå leder tabellen med 47 poeng. 1 poeng foran Lyn 2.

Niang-scoring i Lyns tiende strake

Det gikk en hel omgang før Lyn-rekruttene klarte å få hull på byllen mot Grüner, men når målet endelig kom var det dobbel grunn til å glede seg for Lyn-supporterne. Ikke bare tok de ledelsen, men nysigneringen Mame Alassane Niang scoret sitt første mål for klubben, etter at han ble spilleberettiget.

Fem minutter ut i den andre omgangen doblet Malvin Ingebrigtsen ledelsen, før Brage Hylen punkterte kampen med sin 3-0-scoring drøye 20 minutter før slutt. Da Grüner-spiller Jonas Lindgård ble utvist omlag ti minutter senere var det i hvert fall ikke noe tvil om hvor poengene skulle havne.

Lyn-laget var forsterket med flere spillere som har vært i aksjon for A-laget i år, da Ole Breistøl, nevnte Ingebrigtsen, Jonas Skulstad, Brage Hylen og Salim Lagzhaoui alle spilte. I tillegg til at senegalesiske Mame Alessane Niang spilte sin første kamp for Lyn, og kronet det med scoring i debuten.

Holmlia slo tilbake med seier

På Rommensletta var det gjestende Holmlia som kom best i gang, da Ismail Saif Gul ga bortelaget ledelsen etter et kvarters spill. Samme mann var frempå igjen ti minutter før pausen, og scoret sikkert på et straffespark, som ga Holmlia en 2-0-ledelse til pause borte mot Union Carl Berner.

Stian Rossland reduserte på straffe 20 minutter før slutt, men Holmlia holdt unna og tok med seg tre viktige poeng i opprykkskampen.

– Den første omgangen er bra, mens den andre omgangen blir en ordentlig krigematch etter at vi gir dem en straffe. Det gir dem håp og energi, og derfor blir det en tøff kamp etter pausen, men tre poeng tar vi med oss, sier Holmlia-trener Haitam Aleesami i en video publisert på X-kontoen til Nordic Stadiums.

Dermed blir det altså en ren seriefinale på Kringsjå tirsdag 15. oktober 20.15.

– Nå blir det den seriefinalen som både Lyn og gutta her har ventet på. Det var viktig for oss med seier her i dag, da vi kommer fra to tap som har gitt Lyn litt håp, men vi gleder oss til å møte dem. Sånne oppgjør er det fotball skal være, forteller Aleesami og smiler.

Overraskende Grei-tap

Ellers i avdelingen avgjorde Marius Arnesen for Manglerud Star, som slo Christiania 1-0 borte. Otman Khris og Thomas Reinsfjord scoret målene da Nordstrand 2 slo Bærum 2 på bortebane, mens Oppsal 2 slo BVH takket været et hat trick av kaptein Sebastian Helgesson. Til slutt slo også Ullern-rekruttene til med en 4-1-seier over tabelljumbo Oslojuvelene, og tok med det et lang skritt mot fornyet kontrakt.

Oppsal 2, Nordstrand 2 og Ullern 2 har nå henholdsvis åtte, sju og seks poeng ned til BVH, som innehar den andre nedrykksplassen ved siden av Oslojuvelene. Med bare tre kamper igjen å spille i årets sesong.

I avdeling 2 tapte Grei overraskende 2-1 borte mot Årvoll, etter rødt kort på Mohamed Bile og en snuoperasjon fra Årvoll. Samtidig vant Heming 5-1 borte mot Lommedalen, blant annet takket være et hat trick fra Tobias Sagli. Dermed er det fire poeng som skiller lagene med tre serierunder igjen.

I bunnen sikret Loket 2 seg ny kontrakt etter seier borte mot Asker 2, mens Stovner vant en viktig bunnduell borte mot Lambertseter med 2-0. Det betyr at det nå er Bøler som er under streken med 18 poeng, med poenget opp til Stovner, to poeng opp til Lambertseter og fire poeng opp til Årvoll.

