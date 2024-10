Frisparkperle fra Bjørlo stoppet Vålerengas drømmesesong – FFK møter Kåffa

Kampen var målløs etter 90 minutter, men i det 7. minutt av første ekstraomgang skrudde Morten Bjørlo inn et frispark fra 24 meter i hjørnet til ledelse for Fredrikstad og full jubel blant de flere tusen på bortetribunen.

– Jeg har trent mye på det. Det er bare å få den godt nok ut til siden, sa Bjørlo til NRK. Han ble byttet ut rett etter scoringen.

Foranledningen var skjebnesvanger for hjemmelaget. Brice Ambina forårsaket frisparket da han rev ned Jeppe Kjær på en Fredrikstad-kontring. Han pådro seg det gule kortet som ville sette ham utenfor semifinalen, men frisparket skulle sette hele Vålerenga-laget utenfor semifinalen.

Spillerne i muren hoppet ikke høyt nok, og keeper Magnus Sjøeng nådde ikke langt nok bort til å nå ballen.

Vålerenga sikret opprykk til Eliteserien onsdag og håpet å gå hele veien i cupen også. VIF-kvinnene er på full fart mot seriegull, har spilt seg til cupfinale og kvalifisert seg til mesterligaens gruppespill. Søndag viste det seg at suksessen hadde en grense.

Liten risiko

Ingen av lagene spilte med særlig risiko i den første omgangen, og sjansene lot vente på seg. Ambina fikk den første i det 21. minutt, da han fikk ballen fra Jones El-Abdellaoui og skjøt direkte fra 20 meter. Jonathan Fischer kastet seg og slo ut ved stolpen.

Sju minutter senere var det Vålerenga-keeper Sjøeng som måtte vise sine kvaliteter. Morten Bjørlo kom til skudd fra 20 meter, og Sjøeng måtte ut i full strekk for å få hånden på ballen og slå den ut.

I det 42. minutt brukte El-Abdellaoui farten og rykket seg fri fra Fallou Fall og stormet mot mål. Han fikk spiss vinkel for avslutningen, og Fischer gjorde seg stor og tok skuddet i kroppen.

På overtid i omgangen kom Simen Rafn til et farlig innlegg, men ingen Fredrikstad-spillere nådde fram til ballen som skar gjennom målgården.

VIF-offensiv

Vålerenga innledet den andre omgangen best. Petter Strand satte Fischer på prøve, og El-Abdellaoui var to ganger farlig frampå. Først fikk han ikke stokket beina for avslutning, så måkte han ballen over fra spiss vinkel etter at Simen Juklerøds skudd endret retning på en forsvarer og falt til ham.

Fredrikstad hadde også sine framstøt, og det var hissige diskusjoner mellom Bjørlo og Vegar Eggen Hedenstad etter at Bjørlo falt i en duell mellom de to. Dommeren sto godt plassert og fant at det ikke var ulovlig kontakt.

Strand fikk god klem på et skudd i det 69. minutt, men ballen føk rett over mål.

Mot slutten av ordinær tid var det Fredrikstad som hadde grepet og trykket på, og etter 80 minutter kom laget til omgangens største sjanse. Bjørlo spilte Stian Stray Molde til dødlinja, og Sjøeng rykket ut uten å nå ballen. Molde slo skrått ut til Sørløkk, som satte hodet på ballen i håp om å styre den i åpent mål. Den havnet i nettveggen på utsiden av stolpen.

Det var stor stemning på Valle, og bruk av bluss fra begge lags supportere førte til at banen ble røyklagt og kampen måtte stoppes halvannet minutt etter avspark. Etter snaut to minutter kunne den settes i gang igjen.

