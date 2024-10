Vålerenga-børsen: Startet festen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

MAGNUS SJØENG – 5: Får litt å jobbe med i første omgang. Leser spillet godt og plukker noen bakromsballer, før han også gjør to sterke redninger på to Mjøndalen-sjanser. Får ikke gjort mye med gjestenes scoringer i andre omgang.

CHRISTIAN BORCHGREVINK – 6: Tester skuddfoten fra distanse etter halvspilt første omgang og er nær en drømmescoring. Relativt god kontroll bakover i første omgang, men lager frisparket som fører til bortelagets første redusering rett etter pause. Gjør det dog veldig godt igjen når han sørger for 4–2 med et kvarter igjen av fulltid.

ALEKSANDER HAMMER KJELSEN – 5: Får sin første start for året, og løser det godt. Har en stygg feilpasning i andre omgang, men blir reddet av stoppermakker Jarl.

SEBASTIAN JARL – 5: Spiller en solid førsteomgang og er uheldig når han scorer selvmål rett etter pause.

VEGAR EGGEN HEDENSTAD – 6: Er offensiv fra start av og kommer til matchens første sjanse. Nest sist på Rijks’ 3-0-scoring. Solid kamp, med unntak av én svak feilpasning. Ut etter 63 minutter.

PETTER STRAND – 6: Har en god sjanse med hodet etter ti minutter. Spiller deretter veldig godt offensivt sammen med resten av laget. Fremoverrettet, og slår gode pasninger. Ut etter 45 minutter.

ELIAS HAGEN – 5: Viser at han kan gjøre en like god jobb som Fidel Brice Ambina, som trolig spares fra start til søndagens cupkvartfinale mot Fredrikstad. Har veldig god kjemi med Strand og Lange på midten, men er ikke like god i andre omgang. Avslutter matchen som indreløper når Ambina kommer inn, og løser det greit.

CARL LANGE – 6: Glimrende assist på El-Abdellaouis scoring når han trer El-Abdellaoui gjennom med en perfekt pasning mellom back og stopper. Så treffer han godt på helvolley og dunker inn 2–0 tolv minutter senere. Kombinerer veldig godt med Thorvaldsen og Hedenstad på venstresiden. Ut etter 63 minutter.

JONES EL-ABDELLAOUI – 6: Starter festkvelden med en vakker, vakker chip når han setter inn 1–0 etter et kvarter. Og for en toppfart han har! Nest siste VIF-spiller på Langes scoring. Veldig god før pause, men kommer ikke helt til sin rett i andre omgang. Ut etter 63 minutter.

MEES RIJKS – 6: Setter i gang kontringen som fører til 1–0 med en simpel, men veldig fin detalj på midtbanen. Dukker opp på rett sted når kula detter ned foran mål og header enkelt inn VIFs tredje for kvelden. Litt unøyaktig etter pause.

FILIP THORVALDSEN – 6: Får i likhet med Hammer Kjelsen sin første start for sesongen. Blir godt pakket inn til å begynne med og havner i flere tøffe fysiske dueller, men smetter stort sett forbi når han har ballen i beina. 18-åringen har et rykk og nærteknikk som kan minne om Chidera Ejuke. Utnytter en feil hos motstander og setter i gang angrepet som fører til 2–0. Veldig nær et flott mål selv på en suser med venstrebeinet, og har noen vanvittige raid og driblinger på venstrekanten gjennom matchen.

HENRIK BJØRDAL – 5: Kommer inn rett etter pause, men bruker litt tid på å markere seg. Ikke hans beste innhopp, men har noen fine involveringer etter hvert. Bidrar blant annet godt i presspillet utover i omgangen.

Simen Juklerød, Ola Kamara, Fidel Brice Ambina og Stian Sjøvold Thorstensen spilte for lite til å bli vurdert.