Her bæres Riisnæs ut av stadion

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

GJEMSELUND (Dagsavisen): Midtveis i andre omgang satte Vålerenga-spilleren opp tempoet og avanserte på venstrekanten. Han slo en tunnel på KILs Ludvig Langrekken før Kongsivnger-spilleren rev Riisnæs i trøyen og fikk ham ned i bakken.

Da holdt han seg umiddelbart til kneet. Etterpå måtte han byttes ut.

19-åringen kom hinkende ut av garderoben etter kampen og ble støttet av fysioterapeut Carl Fredrik Birkemo. Deretter bar VIF-fysioen Riisnæs ut til bussen.

– De sier at det kanskje er noe innside kne, leddbåndsstrekk ... vi vet ikke helt ennå. Så får vi se om det er kortvarig eller litt lengre, sier Vålerenga-trener Geir Bakke til Dagsavisen.

Magnus Bech Riisnæs fikk det tøft på Gjemselund. Her går KIL-kaptein Harald Holter inn i en takling før Riisnæs' skade. (Javad Parsa/NTB)

Dagsavisen har bedt om en kommentar fra Vålerengas støtteapparat.

– Han fikk seg en smell i kneet, men de ønsker ikke å kommentere noe mer utover det før de vet omfanget, skriver Vålerengas mediesjef Tina Wulf i en sms.

Timingen på smellen kommer svært ugunstig for Vålerenga.

– Kampene kommer tett og vi skulle gjerne hatt ham på banen mot Mjøndalen. Han har jo karantene i cupen, minner Bakke om.

VIF har rullert mye på laget i en hektisk kampperiode og møter Mjøndalen i serien onsdag. Deretter venter Fredrikstad i kvartfinalen i cupen søndag, hvor Riisnæs uansett hadde vært uaktuell.

– Da er det kanskje en av de gutta som igjen må spille mot Fredrikstad. Det begynner å gå litt på tannkjøttet hos noen. FFK får en uke hvile og vi spiller nesten hver tredje dag, sier Bakke.

– Det viktigste er at det ikke er noe veldig alvorlig. Vi får håpe at det er en mild grad og at det ikke er noe som er avrevet, fortsetter VIF-treneren.

Les også: Høstutstillingen: Har vi for mange kunstnere? (+)

Les også: Trygderettsadvokat: Disse AAP-fellene må du unngå (+)

Les også: Østfold er norgesmestere i utenforskap: – Å ha jobb betyr enormt mye for et menneske (+)