Ellevill dramatikk i toppkampen - Gamle Oslo-spissen avsluttet i mål

NORDSTRAND ARENA (Dagsavisen): Det var duket for toppoppgjør på Nordstrand Arena lørdag da Gamle Oslo tok turen for å møte serieleder Nordstrand.

Gamle Oslo hjalp Nordstrand et langt steg mot et mulig opprykk sist runde da de slo Asker, som gjorde at Nordstrand var fem poeng foran A

sker med fire kamper igjen, foran lørdagens kamp.

Og FOR en avslutning vi fikk på kampen! Etter at toppscorerne Oliver Midtgård og Severin Sørlie hadde scoret hvert sitt mål, tok det fyr.

Dette har du garantert ikke sett før – Fitim Azemi i mål! (Thilda Staubo)

Rødt kort, men ingen bytte

80 minutter sto på klokka da Midtgård ble spilt alene gjennom. Spissen skjøt fra 17 meter, men skuddet ble stoppet av Morten Vang.

Problemet for Gamle Oslo? Vang reddet med hånda, og siden han var utenfor egen boks, fikk han direkte rødt kort.

Her får Vang det røde kortet av dommeren. (Thilda Staubo)

Og - siden Gamle Oslo ikke hadde flere bytter igjen - måtte spiss Fitim Azemi ta på seg hanskene og gå i mål.

Her Azemi hanskene av Vang. (Thilda Staubo)

– Slapp av, jeg har vært håndballkeeper, sa Azemi til en av ballhenterne like før slutt og lo.

Flere redninger

Og Azemi ble faktisk en slags helt for Gamle Oslo, for med tre minutter igjen kom Otman Khris helt alene gjennom. Men Azemi vartet opp med en lekker benparade og hindret mål.

Nanosekundet etter dette bildet reddet Azemi ett poeng for Gamle Oslo, med en herlig redning. (Thilda Staubo)

Så fikk Thomas Helgheim muligheten på et frispark fra 17 meter, men keeperen nærmest hentet ballen ut av krysset!

Dermed endte det 1-1, mye takket være Azemi i målet.

– Jeg vet ikke hvorfor jeg ble valgt ut. Det har vel gått noen rykter om at jeg var håndballkeeper da jeg var 12-13 år. Men refleksen er fortsatt der, ha ha! Jeg holdt jo nullen. Det var bedre enn Morten, sier Azemi og sier det er første kamp på dette nivået han har stått i mål.

Emil Moe måtte låne bort keeperdrakten sin til Azemi på tampen. Han sier:

– Det har ikke vært en bedre keeperprestasjon med nummer 12 på ryggen enn det Fitim leverer i dag. De to redningene var jo ekstremt bra! Han var bra på igangsettelser og, så det er ingenting å ta han på. Det blir nok han som keeper i neste kamp og meg på topp, sier Moe og ler.

Emil Moe og Fitim Azemi ler sammen etter kampen. (Thilda Staubo)

Tungt poengtap for Nordstrand

Nordstrand tapte med det to verdifulle poeng i toppkampen. Dersom Asker slår MIF 2 søndag er det bare tre poeng som skiller lagene med tre kamper igjen. Og i nest siste serierunde møtes Nordstrand og Asker!

– Vi burde vunnet. Vi har sju-åtte store muligheter, de har to-tre. Jeg mener vi spiller en bra kamp. Vi følger kampplanen. I dag klarte ikke innbytterne å sette preg på kampen. Dette var en kamp for menn, og da ser vi at vi har en del å gå på med tanke på å forstå kampbildet. Skal vi roe det ned? Eller jage det opp? Der har vi en del å jobbe med, sier Nordstrand-trener Markus Cham.

– Det er et lag vi skal slå. Spillerne blir kanskje litt preget av det røde kortet, jeg vet ikke. Men det er uansett veldig skuffende med bare ett poeng og jeg er ikke fornøyd. Dette er en kamp vi bør og skal vinne. Har man ambisjoner om å spille på et nivå høyere er dette et nivå skal ta, enkelt og greit, sier han videre.

– Du har jo sagt at dere er avdelingens beste lag, noe Adam Larsen Kwarasey ikke har vært helt enig i. Hva tenker du etter denne kampen?

– Nei… Vi har jo snakket mye om at vi er det beste laget, og det ser man. Du ser det, publikum ser det og spillerne ser det. Vi er det beste laget i avdelingen, uten tvil. Men det er ikke bra nok med ett poeng.

Store Midtgård-muligheter

Før alt dette dramaet hadde vi faktisk 80 minutter med fotball på ‘Niffen’.

Nordstrand satt tonen fra start og fikk to kjempesjanser i løpet av de tre første minuttene. Midtgård kom alene med keeper to ganger, men begge forsøkene reddet Vang mesterlig.

En av Vangs mange gode redninger i 1. omgang. (Thilda Staubo)

Etter den spinnville åpningen roet kampen seg fem-seks-sju hakk.

Severin Sørlie viste seg frem for første gang etter 18 minutter, da han dro seg inn i banen og skjøt. Skuddet ble stoppet av Reiersen. Ellers skjedde det svært lite den første halvtimen på en elendig kunstgressbane.

Midtgård-scoring – som «alltid»

Så - helt ut av det blå - tok Nordstrand ledelsen. Berger Kisaruko slo en herlig stikker gjennom til Midtgård, som kom helt alene med keeper. Fra seks-sju meter klinket han ballen i mål. Var det offside? Mulig hårfin.

Tre minutter senere var det nok en gang helt utrolig at ikke Midtgård scoret. Først headet han ballen mot mål, men på ekstremt vis reddet Vang med den ene foten. På den påfølgende corneren stanget spissen ballen i tverrligger.

Her stanger Midtgård ballen i stolpen. (Thilda Staubo)

Deretter var det Sørlie sin tur. Ebrima Jammeh flikket ballen på herlig vis til Sørlie, som skjøt fra kloss hold. Ballen sang i stolpen og ut.

Dermed sto det 1-0 til pause.

– Jeg er veldig fornøyd med den første omgangen. Da spiller vi veldig bra, er påskrudd og gode. Vi burde jo scora fem-seks mål, sier Cham.

Flere store muligheter

Den andre omgangen var to minutter gammel da Nordstrand burde økt til 2-0. Thomas Helgheim danset samba mellom Gamle Oslo-forsvarerne og skjøt fra fem meter. Vang vartet opp med en spektakulær håndballredning.

Etter dette roet kampen seg igjen flere hakk, og man kunne kjenne nerven og spenningen som lå utpå Nordstrand-kunstgresset.

20 minutter før slutt fikk Sørlie nok en stor mulighet. Flere Nordstrand-spillere mente det var offside da kanten ble spilt gjennom, men linjedommeren holdt flagget nede. Sørlie prøvde å vippe ballen over Reiersen, men keeper sto på strek og reddet vakkert.

– Tar med oss det

Så utlignet Gamle Oslo ved - hvem ellers? - Severin Sørlie, etter 79 minutter. Kanten timet løpet perfekt da Nicklas Raaholt slo inn. Sørlie var på rett plass til rett tid og hamret ballen kontakt i mål. 1-1!

Så startet dramatikken, men noen flere mål ble det ikke. Dermed endte det 1-1 i en utrolig kamp.

– Alt i alt er ett poeng borte mot Nordstrand bra. Vi tar med oss det, selv om vi ikke har noen sjans til å rykke opp nå. Det var greit å gi Nordstrand seieren sist, også var det greit å ikke la de vinne i dag, sier Azemi og smiler.

---

KAMPFAKTA

Nordstrand-Gamle Oslo

Nordstrand Arena, 150 tilskuere

Mål: 1-0 Oliver Midtgård (32), 1-1 Severin Sørlie (79)

Gule kort: Miran Kuci, Nordstrand.

Rødt kort: Morten Vang, Gamle Oslo

Nordstrand: Jonathan Reiersen - Herman Paulsrud, Miran Kuci, Edvard Vestby, Berger Kisaruko - Runar Johnsen, Sander Barbosa, Simen Nygaard, Jonas Nysæter - Thomas Helgheim, Oliver Midtgård.

Gamle Oslo: Morten Vang - Nicklas Raaholt, Erik Stafford, Henrik Bredeli, Ivar Furu, John Valstad - Felix Anthonessen, Fender Sowe - Ebrima Jammeh, Fitim Azemi, Severin Sørli

---

