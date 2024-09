VIF-trenerens beskjed til Rijks: – Det normale er nok

VALLE (Dagsavisen): – Det var fantastisk. Jeg prøvde bare å nyte øyeblikket og jeg var så glad for å være tilbake i laget på hjemmebane. Det var herlig.

Supporteryndlingen Mees Rijks smiler i presseområdet etter 4-1-seieren mot Aalesund tirsdag. Det var hans første kamp fra start siden 20. juli, og han takket for tilliten med to scoringer.

Nederlenderen er nå delt toppscorer i Vålerenga (Jones El-Abdellaoui står også med elleve mål) denne sesongen med elleve nettkjenninger, men har de siste to månedene sett at 23-åringen Muamer Brajanac har blitt foretrukket i startelleveren.

– Jeg prøver å fokusere på hva jeg er god på og styrkene mine. Jeg vet hva jeg kan gjøre og prøver å fokusere på det – ikke noe mer. Jeg er opptatt av meg selv, sier Rijks om spisskampen til Dagsavisen.

– Det normale er nok

Brajanac har virkelig levert varene for VIF. Dansken har scoret sju mål på ni kamper siden han ble spilleklar i juli. 21-årige Rijks innrømmer at benketilværelsen har vært skuffende, men setter laget foran seg selv.

– Det kan selvsagt være frustrerende til tider, men dette er en lagsport. Vi vinner og er på topp, og det er det viktigste. Jeg kan ikke annet enn å være fornøyd fordi målet er å rykke opp.

Obos Ligaen VIF - Aafk (4-1) Mees Rijks jubler etter sin første scoring mot AaFK. (Cornelius Poppe/NTB)

Vålerenga-trener Petter Myhre forteller at det er tøff konkurranse blant spissene i troppen.

– Han ser at “Mo” (Muamer Brajanac) har levert også. Det er en helt åpen kamp mellom de spissene vi har, og vi har jo Ola (Kamara) i tillegg, sier Myhre og fortsetter.

– Jeg snakket med Mees om før kampen. Det han må vite nå er at det normale er nok, sånn at han ikke føler at han må vise noe voldsomt hele tiden. Vi ser ham hver dag på trening og vi ser ham i kamp. Vi hadde ikke startet med ham i dag hvis vi ikke hadde trodd at han kan levere scoringer og en god prestasjon for oss.

– All ære til ham

Myhre var godt fornøyd med det han fikk se av Rijks tirsdag kveld.

– All ære til ham i dag. To fine mål, og vi er glade for at vi har flere spisser som kan score.

– Men han kunne ha scoret enda flere?

– Det kan man alltid. Men når man har scoret to mål, da får vi være fornøyde, svarer VIF-treneren.

Obos Ligaen VIF - Aafk Vålerengas trenerduo Petter Myhre og Geir Bakke under tirsdagens kamp mot AaFK. (Cornelius Poppe/NTB)

Brajanac satt på benken hele kampen mot Aalesund. VIF er inne i et tett kampprogram og kan allerede sikre opprykket lørdag, om resultater går deres vei. Myhre og Geir Bakke har allerede rullert en god del på laget i de siste kampene, og det er ikke utenkelig at det blir mer spilletid på Rijks fremover.

– Vi er inne i en hektisk periode, og det er kanskje derfor jeg spilte i dag, sier nederlenderen.

Det er heller ikke helt uaktuelt for VIF å bruke både Rijks og Brajanac sammen fra start i fremtiden, selv om.

– Det kan være, men med tanke på systemet vi spiller nå, så passer det bedre å starte med en av dem. Vi startet med Ola og Mees sammen noen kamper på vårsesongen. Så vi skal ikke utelukke det, men i utgangspunktet spiller vi med én spiss, sier Myhre.

Vålerenga spiller bortematch mot Kongsvinger klokka 16:00 lørdag. Moss på tredjeplass kan maksimalt ta 60 poeng ved sesongslutt – serieleder VIF er allerede på 58. Dersom Moss taper enten onsdag eller lørdag, og VIF slår KIL, har Myhre og Bakkes mannskap allerede sikret minst andreplassen og dermed opprykket til Eliteserien.

