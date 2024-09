Kritisk trenerduo tross ny seier: – Man blir litt irritert

VALLE (Dagsavisen): – Vi er gode de første 25 minuttene. Så slutter vi å gjøre det vi skal. Vi slipper dem inn i kampen og gjør egentlig en dårlig andreomgang, sier Vålerenga-trener Geir Bakke til Dagsavisen etter 4-1-seieren mot Aalesund og kompis Kjetil Rekdal.

Rekdals mannskap yppet seg virkelig mot serielederne fra Oslo øst. Like før pause ser det ut til at AaFK ble snytt for en scoring, som ville ha sørget for redusering inn til andre omgang. Og etter hvilen presset gjestene VIF sterkt, fikk til slutt scoringen og hadde flere sjanser til å utligne.

– Vi kom opp med alle varsellampene i pausen, men klarte ikke gjøre noe med det i stor nok grad, sier Bakke.

– Var du bekymret?

– Irritert. Man blir litt irritert. Hvorfor kan vi ikke gjøre det vi gjorde de første 20 minuttene igjen, som var tilsynelatende enkelt? Vi så ikke noen spesielle mottrekk som kom heller. Så det er vi som slipper dem inn i kampen igjen.

Les alt om Vålerenga her

– En svak prestasjon

Trenerkollega Petter Myhre deler Bakkes oppfatning.

– Vi er svake inn mot pause og inviterer Aalesund inn i kampen. Vi kommer ikke opp i gir i andre omgang heller, fram til det siste kvarteret. Da sementerer vi matchen. Men det er en svak prestasjon av oss store deler av kampen hvor vi ikke har den strukturen vi skal ha, sier Myhre til Dagsavisen.

– Kampen står og vipper på 2–1. Det er trafikk i boksen vår og vi ser stresset ut. Vi gir dem noen gavepakker gjennom hele kampen på enkle, ukonsentrerte feil, egentlig. Men vi vinner nå tross alt 4–1 og drar det i land, sier Bakke.

Vålerenga-trener Geir Bakke etter 4-1-seieren mot Aalesund på Valle. (Cornelius Poppe/NTB)

VIF-kaptein Christian Borchgrevink leverte en stygg feilpasning på egen halvdel som til slutt endte i AaFKs 2-1-scoring. Så fortsatte AaFK med stort trykk i Vålerengas 16-meter før det til slutt løsnet for Vålerenga igjen. Rijks satte sitt andre for kvelden før innbytter Petter Strand la på til 4–1 på overtid.

Les også: VIF-børsen: Tilbake med et smell (+)

Våken keeper

Keeper Magnus Sjøeng hadde flere svært viktige og gode redninger gjennom matchen.

– Jeg har spilt noen gode kamper i år, men den her må vel være toppen av kaka, sier burvokteren til Dagsavisen.

– Når det først går litt dårlig er det viktig å ha en keeper bak der som er fokusert. Det klarer jeg i dag og viser samtidig at jeg har et bra nivå inne.

Målvakten mener VIF ble for lave da Aalesund truet Vålerenga-boksen store deler av kvelden.

– Jeg tror det handler litt om presspillet vårt. Når vi ligger lavt så blir vi veldig passive og ender opp med at Aalesund får slå innlegg på innlegg. Og det er jo det de er gode på. Vi klarer ikke stoppe dem, og da får de mange muligheter i og rundt boksen.

Men VIF holdt unna og endte til slutt opp med nok et komfortabelt resultat. Serielederne topper tabellen tolv poeng foran Bryne før onsdagens runde i Obosligaen. Laget er to seirer unna å sikre opprykket til Eliteserien. Den første seieren kan komme lørdag, når VIF møter Kongsvinger på bortebane klokka 16:00.

Les også: Bakke om kompisrival Rekdal: – Han vet hva som lønner seg når (+)