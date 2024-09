Geir Bakke om kompisrival Kjetil Rekdal:- Han vet hva som lønner seg når

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Fotballens veier er som kjent svært uforutsigbare. I 2000 ble Kjetil Rekdal overraskende hentet som VIF-spiller fra Hertha Berlin. Geir Bakke var i Tom Nordlies trenerapparat. Tirsdag kveld møtes de på Intility Arena på nivå to, Bakke som hovedtrener for et VIF-lag som har strak kurs mot opprykk, Rekdal som høstens redningsmann for Aalesund som kjemper mot nedrykk.

– Aalesund er det fjerde beste laget i ligaen nå etter trenerskiftet, sier Geir Bakke til Dagsavisen.

Søndag vant Aalesund hele 5–1 over Kongsvinger på Gjemselund. Dagen før spilte VIf 1-1 borte mot Bryne etter ni strake gevinster.

Sterke opplevelser

Men vi her for å snakke med Geir Bakke om læretida hans og da skrur vi tida 24 år tilbake.

– Jeg fikk jo en vanvittig læringskurve. Jeg fikk være med på alle toppfotballens ingredienser, sier Bakke som virkelig fikk oppleve sirkus Vålerenga:

Nedrykk med Tom Nordlie i 2000, masse støy i klubben før Kjetil Rekdal overtok som spillende trener og rykket opp året etter.

Så ble det cupfinaleseier i 2002, nesten-nedrykk etter dramatisk kvalikkamp mot Sandefjord i 2003 før det ble seriesølv og gull i 2004 og 2005.

Geir Bakke foran mandagens VIF-trening på Intility Arena. (Reidar Sollie)

Trakk seg plutselig

I 2006 ble det bronse, men Kjetil Rekdal trakk seg plutselig som trener etter et cuptap for Fredrikstad i august.

Da var det paradoksalt nok dagens andre VIF-trener, Petter Myhre som overtok. Da hadde Geir Bakke reist videre til trenerjobb i Moss.

– Denne skolen fikk du med deg. Hva sitter igjen?

– Den største styrken til Kjetil er å finne ut hva som lønner seg når i løpet av en fotballkamp. Han leser kampbildet på forhånd. Hva skal ligge som grunnmur i bånn, hva skal man gjøre for at de nitti minuttene skal ende opp til lagets fordel. Der er han sterk, sier Bakke, som har mye kontakt med Rekdal den dag i dag.

– Ja, vi er veldig gode venner og har mye kontakt. Han har jo pusta fotball siden han ble født, han har spilt under mange trenere og har en omfattende spillerkarriere. I sum blir det mye kunnskap. Han var vel en av de første som innførte ny spillestil. Alle lag spilte jo enten 4-3-3, 4-5-1 eller 4-4-2 på den tida der, sier Geir Bakke.

Kom og gikk

Kjetil Rekdal spilte 116 kamper for Vålerenga og scoret 21 mål i de fire sesongene han spilte. Etter å ha vært i klubben i nesten seks år, kom han tilbake i 2013 for å være hovedtrener i tre nye sesonger.

Da han selv hentet inn Ronny Deila som etterfølger foran 2017-sesongen, orket han ikke sirkus VIF mer. Han måtte finne på noe annet.

– Men det er alltid hyggelig å komme tilbake til Vålerenga. Klubben har jo alltid betydd mye for meg, sa Rekdal til Dagsavisen etter at Aalesund hadde spilt 0–0 mot Lyn på Bislett for noen uker siden.

Tirsdagens kamp er framskutt en dag på grunn av VIF-damenes mesterligakamp mot Antwerpen i Mesterligaen onsdag.

Etter at Rekdal ga seg i VIF i 2016 har han vært trener i Start, HamKam og Rosenborg og hadde noen kuriøse oppdrag på Kypros før han ble hentet til Aalesund i høst. Med seg på ferden i de tre siste klubbene har han assistenten Geir Frigård.

Vil rullere på laget

Men det blir ikke noe koseprat på sidelinja i kveld. I Rekdals hode er alle fotballkamper til for å vinnes. Aalesund har fått et løft, men er bare tre poeng fra direkte nedrykk, ett poeng foran Start på kvalifiseringsplass.

Geir Bakke hører at alle snakker om at Vålerenga er sikret opprykk, men det øret hører han ikke på.

– Jeg har blindt fokus på neste kamp. Nå har vi en brei spillertropp med 15–16 konkurransedyktige spillere og da er vi i stand til å rullere på laget uten å svekke det. Men det trenger vi. Alle kamper i denne serien er tøffe, sier han.

---

FAKTA

1. divisjon menn (24. runde)

Tirsdag 19.00: Vålerenga – Aalesund.

Onsdag 16.00: Egersund – Stabæk, 19.00: Levanger – Lyn, Mjøndalen – Kongsvinger, Moss – Sandnes Ulf, Raufoss – Ranheim, Sogndal – Bryne, Start – Åsane.

---