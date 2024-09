3. div: Nordstrand cruiser mot opprykk – Skeid 2 nærmer seg nedrykk

Også den 22. serierunden i 3. divisjon avdeling 3 ble innholdsrik, som de 20 første. Samtidig rotet Lokomotiv Oslo bort en 3-0-ledelse i avdeling 5, mens Ready tapte den viktige toppkampen mot Bjørkelangen. Det gikk både opp og ned for Oslo-lagene denne runden, og vi har tatt en titt på alt som skjedde.

3. divisjon avdeling 3

MJØNDALEN 2 – NORDSTRAND 0-1 (0-0): Vi starter på topp, der Nordstrand hadde alle resultatene med seg. Mens de slo Mjøndalen 2 1-0, tapte andreplasserte Asker, mens Frigg og Bærum på 4. og 5. plass spilte uavgjort. På Consto Arena søndag stanget Nordstrand i 89 minutter før de fikk hull på byllen. Oliver Midtgård hadde kampens første sjanse da han hamret ballen høyt over mål etter ti minutter. De hadde også flere farligheter på corner, men det sto 0-0 til pause.

Midtgård trodde han hadde gjort 1-0 like etter pause, men spissen ble korrekt vinket av for offside. Så hadde Midtgård og Abdul-Basit Agouda en stor mulighet hver i ett og samme angrep, men ballen ble stoppet på strek og reddet av keeper. Men til slutt kom scoringen for gjestene. Agouda stusset en ball til Midtgård som stusset den videre til Jonas Jensen Nysæter, som skjøt fra 14-15 meter. Selv om han var langt ute til venstre i boksen, traff han bra.

Ballen gikk i mål, til ellevill jubel og banestorming fra Nordstrand. Nordstrand topper dermed med fem poengs ledelse ned til Asker, med fire kamper igjen. Men de har fire tøffe kamper igjen - Gamle Oslo hjemme, Oppsal hjemme, Asker borte og Frigg hjemme. Dette blir et rotterace helt til siste serierunde 27. oktober.

GAMLE OSLO – ASKER 4-1 (1-0): Nevnte Cham var også på plass da Gamle Oslo og Asker møttes til toppkamp lørdag i Vallhall. Gamle Oslo fikk en drømmestart på kampen da Severin Sørlie gjorde som han alltid gjør – å score mål. Kanten fikk ball av Fitim Azemi og banket ballen i nærmeste hjørne til 1-0. 2-0 var et faktum da Sørlie slapp til Ebrima Jammeh. Kanten la ballen via stolpen og i mål til sitt første mål i Gamle Oslo-trøya. Asker reduserte etter halvspilt 2. omgang, men det hadde lite å si.

Først la Sørlie på til 3-1 etter en vakker lobb, før Andreas Skattum punkterte like før slutt da han la ballen under keeper til 4-1. Det var en håndsrekning fra Gamle Oslo til Nordstrand, etter at Gamle Oslo selv spilte seg ut av opprykkskampen etter 2-3-tap for Åssiden forrige runde. Trener Adam Larsen Kwarasey kan se sitt Gamle Oslo ligge på 3. plass, fire poeng opp til Asker og tre poeng ned til Frigg og Bærum, med fire kamper igjen.

ULLERN – OPPSAL 1-2 (0-0): Hele runden ble kickstartet med Oslo-oppgjøret mellom Ullern og Oppsal. Ullern gjorde som i forrige runde og startet med keeper Jesper Wold på benken, for å så bytte ham inn etter 20 sekunder. Det samme gjorde de med Isak Tønnessen. Så får vi se om det fungerer, for nå kan de to nøkkelspillerne starte for Ullern 2 tirsdag kveld. Dette gjorde de også forrige runde. Da slo de Nordstrand 2 2-0 og kom seg med det over streken, i det som har blitt en ny kontroversiell snakkis i lokalfotballmiljøet.

Selve kampen mellom de to lagene hadde tre scoringer, alle i 2. omgang. Ikke engang minuttet var spilt av andre akt da Albert Aleksanjan sendte hjemmelaget opp i 1-0. Han ble spilt alene gjennom og la ballen i lengste hjørne. Ullern kjørte kraftig på etter 1-0, men det var Oppsal som scoret kampens andre mål da Jonas Skottvold utlignet etter 65 minutter. En corner ble bokset ut i feltet, der Skottvold ventet. Han skjøt, via hanskene til Wold, og i mål. Snuoperasjonen var komplett da Oppsal fikk straffe ti minutter før slutt da Skottvold ble meid ned i boksen.

Mathias Øfsti Bråten sendte ballen og Wold til venstre, men straffen var såpass godt plassert at det ble mål. Dermed vant Oppsal 2-1. Seieren sender Oppsal opp på 26 poeng etter to strake seirer og vekk fra nedrykksstriden. Nå er de bare tre poeng bak Ullern, som på sin side ikke har vunnet på fem kamper.

FRIGG – BÆRUM 3-3 (2-1): På Tørteberg møttes Frigg og Bærum til det som nok hadde vært en toppkamp i hvilken som helst annen avdeling. Men denne kampen hadde ikke mye betydning da begge lag har falt av i kampen om opprykk. Uansett ble det et fartsfylt oppgjør med seks mål. Scoringsballet ble åpnet av avdelingens toppscorer Lasse Bransdal, som stusset inn 0-1 etter en corner. Lagene var like langt da Ulrik Ferrer hælflikket til Ebrima Sawaneh. Han skjøt et skudd Andreas Vedeler burde holdt, men som han glapp i mål. Så var Frigg nær ved Ferrer, men han skjøt i tverrligger fra 10-12 meter. Like etter kom scoringen da Stian Barane spaserte inn i Bærum-boksen før han skjøt knallhardt i mål.

Da hadde Frigg snudd kampen. 2-1 var også stillingen til pause, og det sto seg frem til det var spilt 84 minutter. 2-2 var et faktum da Egil Evensen vartet opp med en gigantisk keepertabbe. Han skulle bare ut og plukke en lang ball, men kolliderte med Samuel Gray og mistet ballen. Dermed hadde Marius Augdal få problemer med å sette ballen i det åpne målet. Men kampen hadde fortsatt to mål til i seg. Stian Barane trodde han hadde avgjort i Friggs favør da han på overtid satte inn 3-2, etter at han dro seg inn i boks og la ballen i lengste. Han feiret med å rive av seg drakten, men lite visste han at Bærum utlignet på nesten det siste sparket på ballen.

Scoringen var helt spinnvill. En lang ball fra keeper Vedeler ble stanget unna, men havnet i beina på Andreas Arvesen. På helvolley, straktliggende vrist, banket han ballen opp i krysset. Dermed endte det 3-3. Ett poeng til hvert av lagene gjør at Frigg og Bærum fortsatt har like mange på 4. og 5. plass. Det er bare målforskjell som skiller lagene. Frigg har 59-38 og +21, mens Bærum har 54-39 og +15 med fire kamper igjen. Opp til Gamle Oslo på 3. plass er det tre poeng for begge lag.

SKEID 2 – ÅSSIDEN 0-0 (0-0): Skeid 2 sitt svært viktige hjemmeoppgjør mot Åssiden ble spilt mandag. Åssiden kom best i gang og hadde flere store muligheter tidlig før Skeid 2 tok mer og mer over. Daniel Lunde hadde en stor mulighet etter halvtimen da han skjøt på volley, men Åssiden-keeperen reddet vakkert. To minutter senere var det helt utrolig at det ikke sto 1-0 da Lunde fikk ballen forbi keeper fra kloss hold, men på uforståelig vis satte han ballen utenfor. Dermed sto det 0-0 til pause.

Den andre omgangen inneholdt ikke de aller største sjansene, selv om Skeid 2 var best. Lunde kunne scoret ett eller to til, men ble stoppet av en god Åssiden-keeper. Poengdelingen gjør at det ser mørkt ut med tanke på å holde seg i divisjonen for Skeid 2 sin del. De har åtte poeng opp til trygg grunn med fire kamper igjen.

TIRSDAG:

ÅSKOLLEN – KFUM 2 19.00 (Glassverket kunstgress)

Tabellen: 1) Nordstrand 55, 2) Asker 50, 3) Gamle Oslo 46, 4) Frigg 43, 5) Bærum 43.

---

Runde 23:

Lørdag 28. september 13.00: Ullern – Frigg (Ullern kunstgress), 14.00: Oppsal – Flint (Trasop), Nordstrand – Gamle Oslo (Nordstrand kunstgress).

Søndag 29. september 14.00: Bærum – Skeid 2 (AJ Arena)

Mandag 30. september 19.15: KFUM Oslo 2 – Åssiden (Ekeberg)

---

Avdeling 5

LOKOMOTIV OSLO – AALESUND 2 3-3 (3-0): Her ledet Loket 3-0 etter 38 minutter, men klarte likevel ikke å vinne. Hvordan? Det er ikke godt å si. Uansett, Loket gikk tidlig opp i ledelsen kort tid etter å ha skutt i tverrligger. Kristian Isaksen pirket inn 1-0 i kjølvannet av en corner, før Ulrik Bjerke hamret inn 2-0 fra kloss hold etter en flott slått corner etter 35 minutter. 3-0 kom like før pause ved Isaksen etter en bisarr scoring. Aalesund-keeper Philip Storås falt i det han skulle rygge, så Isaksen skjøt fra 30 meter. Ballen trillet i mål!

Så gikk alt galt, med kvarteret igjen. 1-3 kom ved et hodestøt fra Kristian Lonebu, 2-3 ved Tellef Ytterland etter 83 minutter etter klabb og babb i boks og 3-3 var et faktum på overtid ved Lonebu - også det etter klabb og babb. Dermed surret Loket bort tre poeng i det som var en utilgivelig opphenting.

BJØRKELANGEN – READY 2-1 (1-0): Uten profil Mathias Ebbesen fikk Ready det for tøft i toppoppgjøret mot Bjørkelangen. Ready var poenget foran Bjørkelangen i kampen om 3. plassen før lørdagens oppgjør, men måtte gi tapt 1-2. Dermed er det Bjørkelangen som har initiativet om 3. plassen med fire runder igjen.

På et humpete kunstgress tok Bjørkelangen ledelsen etter 5 minutter. Lauritz Skjelle skulle spille seg ut, men spilte ballen rett i brystet på Ola Vestreng. Han banket ballen kontant i mål alene med keeper. 56 minutter var spilt da lagene var like langt. Dommer valgte å blåse straffe til Ready for en hands. Avdelingens toppscorer Martin Solli sendte ballen til høyre og keeper til venstre. Dermed sto det 1-1. Bare fem minutter senere tok hjemmelaget tilbake føringen.

Igjen rotet Ready bort ballen på egen halvdel. Tobias Torre fikk ball på fem meter og takket og bukket, og plasserte den i lengste hjørne. Flere mål ble det ikke. Dermed vant Bjørkelangen 2-1, som nå er to poeng foran Ready i kampen om 3. plassen.

Tabellen: 1) Træff 55, 2) Lørenskog 48, 3) Bjørkelangen 42, 4) Ready 40, 5) Lokomotiv Oslo 40.

---

Runde 23

Lørdag 28. september 14.00: Ready – Skedsmo (Gressbanen)

Mandag 30. september 18.00: Lokomotiv Oslo – Kristiansund 2 (Frogner)

---

