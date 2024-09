Kåffa-børsen: Nouris øyeblikk

EMIL ØDEGAARD – 6: Har svært lite å gjøre før pause. Plukker innleggene som kommer og opptrer med en stor ro. Må være mer påskrudd i andre omgang, men settes ikke på de største prøvene før Moldes Ola Brynhildsen utligner for Molde. Får ikke gjort stort med den, men har en enorm redning få minutter senere.

AYOUB ALEESAMI – 6: Bunnsolid førsteomgang sammen med resten av midtstopperne. Har flere viktige involveringer i andre omgang, men klarer akkurat ikke gjøre nok for å stoppe Brynhildsen på baklengsmålet.

MOMODOU LION NJIE – 5: Rydder unna det som kommer imot før pause, og fortsetter i samme spor i andre omgang.

DADI DODOU GAYE – 5: Tar plass som midtstopper når Haitam Aleesami soner karantene. Veldig god og fremoverrettet med ballen i beina. Også god match defensivt.

AMIN NOURI – 6: Dukker opp på bakerste stolpe og kommer seg til en fin mulighet med hodet i første omgang. Veldig nær å krige inn ledermålet senere i omgangen etter Haltviks forarbeid. Gjør jobben bakover sammen med resten av backrekka, og får til slutt sinn første Kåffa-scoring etter 78 spilte minutter. Stort øyeblikk for 34-åringen som jublet ellevilt med hjemmefansen etter å ha sendt hjemmelaget i føringen. God match.

SVERRE SANDAL – 6: Starter noe overraskende i “Robin Rasch-rollen” og har en lovende åpning på matchen. Har blant annet fine kombinasjoner med Hestnes og Haltvik. Gjør rett og slett en veldig solid opptreden på midten fort KFUM.

SIMEN HESTNES – 5: Solid match – spesielt defensivt. Ofrer seg ved flere anledninger, og tar ansvar i presspillet når Kåffa trykkes bakover i sluttminuttene.

DAVID HICKSON – 5: Spilles fram på noen gode innleggssituasjoner før pause. Slår også noen fine baller inn i feltet etter pause. Ut etter 74 minutter.

TEODOR HALTVIK – 6: Tvinger fram en svær Kåffa-sjanse etter et godt forarbeid på venstrekanten, og får selv en gyllen mulighet på hodet midtveis i andreomgangen. Har også et fint skuddforsøk etter en overgang like etterpå. Skaper mye for Kåffa – spesielt i andre omgang.

JOHANNES NUNEZ – 6: Kaptein i Raschs fravær. Har et brukbart skuddforsøk etter ti minutters spill, og setter opp lagkameratene i fine posisjoner en rekke anledninger. Veldig god feilvendt igjen, og står bak mye av det Kåffa skaper fremover på banen. Tredje sist på ballen på Nouris mål.

MOUSSA NJIE – 4: Viser til tider gode tendenser i kombinasjonsspillet med Nunez. Utfordrer når han kan på venstrekanten, men blir som regel stoppet i tide. Ut etter 69 minutter.

Remi-André Svindland, Jonas Lange Hjorth og Mame Mor Ndiaye spilte for lite til å bli vurdert.