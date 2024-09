Skeid svarte med seier etter at opprykksrivalen ydmyket Kjelsås

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

NORDRE ÅSEN (Dagsavisen): Bendik Rise har vært mye plaget av skader denne sesongen, men denne søndagens viste han hvor viktig han er i innspurten. Han startet det første angrepet som endte i scoring og satte de to siste målene selv.

Rett før kampen på Nordre Åsen hadde Kjelsås tapt 2–4 hjemme for Tromsdalen, Skeids fremste rival om opprykk.

Etter søndagens kamper ligger nå Skeid og Tromsdalen likt i poengsum, 48, med Skeid foran med ett mål. Men Skeid har også en kamp til gode. Vinneren av avdelingen spiller i OBOS-ligaen neste år, nummer to skal ut i kvalifisering.

Lagene møtes i det som ser ut som en ren seriefinale i Tromsdalen 5. oktober. For TUIL gjenstår fire kamper, for Skeid fem.

Kan redde seg

Bodøs nest beste lag er det eneste av de tre bunnlagene som ennå kan redde plassen og de har for vane å score mot de beste lagene.

Her viste de også fra start at de ikke kom til Oslo for å legge seg i forsvar. Men da de avga rom bakover i banen utnyttet Skeid det på beste vis.

Skeids ledermål kom da Bendik Rise sendte en crosspasning ut til venstre og innlegget ble kontant headet i mål av Jesper Fiksdal.

Ousmane Diallo Toure kom seg flere ganger fram på høyrekanten og skapte farligheter. 2–0 målet var det han som regisserte, og denne gang var det Bendik Rise som fikk ballen over streken fra kloss hold i kamp med Junkerens spanske keeper Alvaro Acosta Pizarraya.

Junkeren ville også angripe, men det var Skeid som var farligst på sine kontringer. Den største muligheten fikk høyrebacken Luca Høyland da han kom seg helt inn til femmeteren, men i stedet for innlegg satte han ballen rett i fanget på keeper.

Full kontroll

Etter pause tok Skeid et fastere grep om hendelsene og satte inn tre friske karer etter en time. En av dem, Torje Naustdal, kriget til seg ballen utenfor Junkerens 16-meter, fikk spilt fri Bendik Rise som scoret sitt andre mål da han sendte ballen ned i keepers høyre hjørne.

Før det hadde laget brukbare sjanser der også Thor Lange kom til en sterk avslutning.

På overtid kunne Bendik Rise sørget for hat trick etter at Emil Tjøstheim skjøt rett i keeper.

Avslutningen av sesongen blir en thriller for Skeid. Kommende lørdag er det Strindheim som kommer til Nordre Åsen før laget som sagt skal til Tromsdalen første lørdagen i oktober.





---

FAKTA

2. divisjon menn, avdeling 2 søndag:

Skeid – Junkeren 3–1 (2–1)

Nordre Åsen: Ca. 300 tilskuere.

Mål: 1–0 Jesper Fiksdal (15), 2–0 Bendik Rise (17), 2–1 Håkon Myrseth (22), 3–1 Bendik Rise (73).

Dommer: Hakan Catalgöl, Løvenstad.

Skeid: Marcus Andersen – Luca Høyland (Sulayman Bojang fra 60), Per-Magnus Steiring, Hyder Altai, Thor Lange – Bendik Rise, Hassan Yusuf, Filip Stensland (Christopher Kjensteberg fra 60) – Ousmane Diallo Toure, Jesper Fiksdal, Ulrich Østigård Ness (Torje Naustdal fra 60)

---