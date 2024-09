Asp-scoring på overtid reddet Grorud fra flause mot Gjøvik-Lyn

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Gjøvik-Lyn er avdelingens svakeste lag, og med unntak av seieren hjemme mot VIF-rekruttene har laget tapt alle hjemmekampene og bare fått med seg to poeng borte. Likevel fikk serieleder Skeid erfare at det ikke var så enkelt å score mål på Gjøvik stadion, og det samme fikk Grorud kjenne på lørdag.

Sammen med Tromsdalen har Grorud scoret flest mål i avdelingen med 60, som tilsier et målsnitt på nesten tre mål per kamp. De første 25 minuttene var gjestene fra Groruddalen ikke i nærheten av å score, men etter en kjempetabbe i Gjøvik-forsvaret kunne Musa Dubois plutselig løpe mot mål og score alene med keeper etter en fin avslutning i det lengste hjørnet.

Før det var det faktisk vertene fra Gjøvik som hadde produsert det lille som var av sjanser, der Grorud var nære på å score selvmål. Like etter målet kom Simen Hammershaug til et skuddforsøk fra innenfor 16-meteren, som ble reddet av Gjøvik-keeperen Rafael Veloso. Og det var det Grorud hadde før pause.

Gjøvik-Lyn med sjelden scoring

Fem minutter før hvilen skjedde det så noe som svært sjeldent skjer, nemlig at Gjøvik-Lyn scoret mål. Vertene hadde nemlig ikke scoret mer enn ni mål på de første 21 kampene av årets sesong, men Groruds store problem de siste årene har vært at de slipper inn for enkle mål. Så også mot bunnlaget Gjøvik-Lyn.

Denne gang var det Moa Mahnin som mistet ballen på egen banehalvdel, etter at Jørgen Pettersen stjal ballen fra han. Gjøvik-Lyn-spilleren tok med seg ballen mot mål og chippet den inn til Lasse Tveten som fikk stå helt alene og bredside inn utligningen med Grorud-forsvaret over alle hauger.

I likhet med Skeid hadde Grorud god kontroll på kampen, og veldig mye ballinnehav, men igjen ble det skapt veldig lite av begge lag. Det gikk for sakte for å låse opp et Gjøvik-Lyn som forsvarte seg godt, og dermed ebbet det ut med 1-1 til pause.

Grorud stanget og stanget

Etter den nokså svake første omgangen, ble det ikke umiddelbart bedre etter hvilen heller for Groruds del. Andreas Alreks menn trillet ball og lette etter åpninger hos Gjøvik-Lyn, men det ble mye nesten og mye smifikst. Preben Asp hadde en god mulighet, men vertenes sisteskanse reddet mesterlig.

Det gjorde at vi gikk inn i det siste kvarteret på stillingen 1-1, og etter et par bytter fra Alrek, kom innbytter Willian Pozo-Venta til innlegg. Det dalte ned på pannebrasken til Simen Hammershaug, men han styrte headingen langt utenfor mål. God mulighet, men elendig utført heading.

Etter hvert som Alrek kastet inn flere og flere offensive spillere, la Gjøvik-Lyn stadig flere spiller i forsvar. Dermed var det et voldsomt offensivt Grorud-lag som jaktet seiersmålet de ti siste minuttene på Gjøvik stadion, men vi måtte langt inn på overtiden før avgjørelsen falt.

Asp avgjorde igjen

Som vanlig i årets sesong var det Preben Asp som sikret Grorud alle tre poengene, etter et innlegg på bakerste stolpe. Først stanget Luka Fajfric den mot mål, men Gjøvik-keeper Veloso vartet opp med en strålende redning. Ballen spratt ut til William Silfver-Ramage rundt straffefeltet, men hans skudd ble blokkert på vei inn mot mål.

Dermed ble ballen liggende midt i feltet, og hvem andre var der klar til å sende ballen i nettmaskene enn Preben Asp. Toppscoreren fikk en enkel jobb med å sende Grorud opp i ledelsen, og sikre seieren. Grorud fikk en kjempemulighet fem minutter på overtid, men skuddet ble reddet på streken.

Etter en nokså svak kamp gjorde Grorud akkurat nok til å få med seg alle tre poengene hjem fra Gjøvik, men fikk som sagt kjenne på at det ikke er enkelt å bryte ned et lavtliggende forsvar gjennom samtlige 96 minutter. Grorud neste kamp nå er hjemme mot Junkeren, søndag 29. september klokka 15.00.

Kampfakta

PostNord-ligaen avd. 2 – runde 22

Gjøvik-Lyn – Grorud 1-2 (1-1)

Gjøvik stadion

Mål: 0-1 Musa Dubois (26.), 1-1 Lasse Tveten (40.), 1-2 Preben Asp (90.)

Gule kort: Erik Slåtten, Mohammed Rasoli, Oliver Sandberg, Gjøvik-Lyn. Preben Asp, Grorud.

Dommer: Jonas Weiberg Sture (Flisbyen)

Grorud (4-4-2): Lars Martin Kvarekvål – Ola Nikolai Rye (Casper Myhren Fjeld fra 62.), William Silfver-Ramage, Sebastian Sørlie Henriksen, Filip Kristoffersen – Musa Dubois, Abel Tjomsland, Moa Mahnin (Willian Pozo-Venta fra 73.), Simen Hammershaug (Luka Fajfric fra 78.) – Tollef Etholm (Simen Beck fra 73.), Preben Asp.

