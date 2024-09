Tidligere Eliteserie-spiller scoret for Nordstrand i storseier: - Utrolig deilig

NORDSTRAND ARENA (Dagsavisen): Det ble hevet en del øyenbryn da Abdul Basit-Agouda signerte for Nordstrand i august. Da hadde ikke spissen spilt en tellende fotballkamp på godt over to år.

– Jeg har blitt feiloperert og slitt mye med skader. Lysken har vært det verste. Høsten 2022 og hele i fjor trente jeg bare for meg selv, og det gjorde jeg også de første månedene i 2023. Jeg har ikke vært i form de siste årene som følge av mange skader, sier Basit-Agouda.

Mange husker Agouda fra da han debuterte for Godset som 17-åring i 2016 mot Vålerenga. Han hadde ungdomsårene sine i Skeid før han dro til Drammen, der det ble lite spilletid. Senere har han vært innom Skeid igjen, Stabæk, KFUM, Strømmen, Øygarden og Grorud, før han nå spiller for Nordstrand.

– Det har vært noen tunge år. Nå føler jeg meg bra igjen. Nå er det bare å komme seg i god form. Det er det jeg jobber med nå, å komme tilbake til der jeg var for noen år siden. Det blir viktig å holde seg skadefri fremover.

– Nordstrand spiller bra fotball og de spiller i Oslo, nærme der jeg bor. Jeg tenkte det kunne være gøy å bidra med et opprykk, sier han videre.

Spilt med store profiler

Agouda står også med spinnville 52 aldersbestemte landskamper og 19 mål, og spilte ett år opp (for 98-kullet) både på G16, G17 og G18. Det er svært sjeldent. Det gjør at han har spilt med flere profiler. Bare hør her:

Leo Skiri Østigård, Jens Petter Hauge, Felix Horn Myhre, Emil Bohinen, Hugo Vetlesen, Kristoffer Ajer, Erling Braut Haaland,

I tillegg har han spilt mot Rafael Leao (AC Milan), Diogo Dalot (Manchester United), Alessandro Bastoni (Inter), Ibrahima Konaté (Liverpool), Malang Sarr (tidligere Chelsea), Matthijs de Ligt (United), Alexander Isak (Newcastle), Trent-Alexander Arnold (Liverpool), Aaron Ramsdale (Arsenal) og Mason Mount (United).

– Hvordan er det å se de gjøre det så bra, mens du nesten ikke har spilt fotball de siste årene?

– Sånn er fotballen. Det er ferskvare. Det er jo litt kjipt. Jeg tenker jo i blant at jeg har spilt med så mange gode spillere. Jeg tenkte mye på det før, ikke så mye nå lenger. Men da jeg var mye skadet, mens de kom seg opp og videre, det var tungt. Men man må bare leve med det, sier han.

Storfornøyd trener

Markus Cham er veldig fornøyd med å ha Agouda med på laget inn i den avgjørende sesonginnspurten.

– Deilig for han å få det første målet. Han har jo ikke hatt den oppkjøringen de andre har hatt, så det er naturlig at han ikke er i toppform. Men han begynner å komme nå. Det er ikke lenge til han er i kjempeform og blir viktig for oss, sier Cham.

Ellers var han fornøyd med seieren.

– Jeg står fortsatt for at vi er det beste laget i 3. divisjon. Ullern har ingenting å komme med. Det var en veldig bra kamp overall. Å slå Ullern er veldig viktig. Det gir en energi inn i gruppa om at vi er et sterkt lag. Vi har en bred tropp og det ser vi nå.

Enveiskjøring fra start

Nordstrand kom ut i 100 og tok ledelsen på fortjent vis etter sju minutter. Før målet hadde for øvrig Ullern gjort to bytter etter 20 sekunder, med Jesper Wold og Bendik Foss Evensen startende på benken. Det var fordi de begge da kan spille den viktige 4. divisjonskampen mot Nordstrand 2 på tirsdag, for et Ullern 2-lag som holder på å rykke ned til 5. divisjon.

Uansett – 1-0 kom ved at Thomas Helgheim fikk ball på 20 meter, dro seg inn i banen og curlet ballen lekkert i lengste hjørne til 1-0. Dermed fikk hjemmelaget en drømmestart på oppgjøret.

Fem minutter senere kom Nordstrand igjen. Jonas Nysæter kom rundt på venstre og slo inn. På bakre stolpe sto Oliver Midtgård helt alene, men på helvolley skjøt han ballen i bakken og over.

2-0 var et faktum etter 18 minutter. Miran Kuci spilte vegg med Helgheim før han skjøt. Skuddet var en lompe, men ballen spratt rett foran Jesper Wold. Han feilberegnet spretten og ballen trillet sakte i mål.

Fortsatte å kjøre på

2-0 ble til 3-0 etter 26 minutter. Runar Johnsen fikk ball på 20 meter og fyrte løs. Ballen så ut til å treffe en gresstust som gjorde at ballen fikk en voldsom stuss. Sekundet etter lå den i mål bak en forfjamset Wold.

Kort tid etter headet Kuci i tverrliggeren, før Ullern kom mer med. De rødkledde gjestene skapte et par halvsjanser før Nordstrand fikk straffe på overtid da Nysæter ble lagt i bakken.

Midtgård tok straffen, men skjøt i stolpen. Returen satte han selv i mål, men det er ikke lov å være nær ballen to ganger på rad på straffe. Dermed fikk Ullern en liten pustepause inn mot pause, og det sto også 3-0 etter de første 45 minuttene.

Tafatt 2. omgang

Ullern var et helt annet lag innledningsvis i 2. omgang og skapte en stor mulighet sju minutter ut i omgangen. Albert Aleksanjan ble spilt alene gjennom og skjøt fra skrått hold, men Reiersen reddet fint.

Etter dette skjedde det nesten ingenting i 2. omgang. Krokan skjøt like utenfor etter 72 minutter, før Ari Bewianberg hadde en bra mulighet fra 15 meter kort tid etter, men skuddet gikk over.

Til slutt kom den fjerde scoringen i kampen, og den var det Basit-Agouda som sto for da han dukket opp på første stolpe etter en corner. Dermed endte det 4-0.

– Det var deilig å endelig få det første målet. Det er et mål jeg har ventet på lenge. Jeg har vært nære, men dette var viktig. Så får vi håpe det kommer flere fremover, avslutter Agouda.

KAMPFAKTA

Nordstrand-Ullern 4-0 (3-0)

Nordstrand Arena, 150 tilskuere

Mål: 1-0 Thomas Helgheim (7), 2-0 Miran Kuci (18), 3-0 Runar Johnsen (26), 4-0 Abdul-Basit Agouda (90)

Gule kort: Edvard Vestby, Emmanuel Kisaruko, Nordstrand. Marco Cheng, Ullern.

Nordstrand: Jonathan Reiersen - Kasper Krokan, Edvard Vestby, Miran Kuci, Emanuel Kisaruko - Jonas Nysæter, Simen Nygaard, Sander Barbosa, Runar Johnsen - Oliver Midtgård, Thomas Helgheim.

Ullern: Mikkel Skretting (Jesper Wold etter 1) - Marco Cheng, Peder Udnæs, Sigurd Rørstad, Philip Fjellman – Julian Skaret, Christian Aagesen, Isak Tønnessen, Arman Nouri – Fabian Gluch (Bendik Foss Evensen etter 1), Albert Aleksanjan.

