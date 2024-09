Asp-hattrick i ellevill Grorud-snuoperasjon

Med drøyt sju minutter igjen av ordinær tid kranglet Preben Asp (22) seg forbi flere Eidsvold-forsvarere og kom alene med keeper. Da var han sikker som banken og fullførte både hattricket sitt, men også snuoperasjonen for Grorud.

Ved halvspilt første omgang lå bortelaget nemlig under 0–2. Men Asps 20., 21. og 22. scoring for sesongen snudde matchen på hodet og holdt til nok en borteseier for Grorud.

Innbytter Didrik Sereba pyntet på resultatet og satte inn 4–2 på overtid. Den sterke borteseieren gjør at Grorud klatrer opp på en foreløpig sjetteplass i 2. divisjons andre avdeling.

Asp er toppscorer i avdelingen med 22 scoringer. Altas Christian Reginiussen og Kjelsås’ Kristian Eriksen er på delt andreplass med 15 mål hver.

Tøff start

Asp kunne også ha gitt gjestene en drømmestart på matchen i Eidsvoll. Trønderen fikk en kjempesjanse etter 13 spilte minutter da spissen snappet opp andreballen etter en duell inne på vertenes halvdel og satte fart fremover. 22-åringen kom seg til avslutning med venstrefoten like innenfor feltet, men måtte se seg stoppet av Eidsvold-keeper Vegard Storsve som reddet til corner.

Etter denne sjansen tok hjemmelaget over. Fem minutter senere sørget Filip Møller Delaveris for matchens første scoring da han satte inn ledermålet på en lekker volley etter et hjørnespark. Eidsvold var dødelig effektive og skulle øke ledelsen like etterpå.

Julian Gonstad jaget en ball i bakrom, vant løpsduellen med Grorud-forsvarer Sebastian Sørlie Henriksen og kom alene med keeper. Der gjorde han ingen feil og trillet inn 2–0 bak burvokter Lars Martin Kvarekvål.

Stupheading

Men gjestene skulle slå tilbake før pause, og denne gangen skulle det lykkes for avdelingens toppscorer. Preben Asp avsluttet et strålende Grorud-angrep med en glimrende heading i Eidsvold-feltet. Musa Joof Dubois løftet innlegget fra venstre, og Asp stupte inn reduseringen for Grorud tolv minutter etter vertenes andre scoring.

2–1 i favør Eidsvold til pause, men Grorud kom best i gang etter hvilen.

Asp var ikke ferdigscoret for dagen og sørget for balanse i regnskapet åtte minutter ut i omgangen. William Silfver-Ramage slo et lavt innlegg fra høyre som Asp styrte inn ved den lengste stolpen. Dermed 2-2, og lagene var like langt.

Så kom den tredje fra Asp før Sereba punkterte matchen på overtid.

---

Kampfakta:

Eidsvold TF – Grorud 2–4 (2–1)

Mål: 1–0 Filip Møller Delaveris (19′), 2–0 Julian Bakkeli Gonstad (23′), 2–1 Preben Asp (35′), 2–2 Asp (53′), 2–3 Asp (84′), 2–4 Didrik Sereba (90′)

Gule kort: Edin Øy, Anders Gran Kvam (assistenttrener), Eidsvold TF.

Grorud (4-4-2): Lars Martin Kvarekvål – William Alexander Silfver-Ramage, Filip Heggdal Kristoffersen, Mats Pettersen Andersen, Sebastian Sørlie Henriksen – Yasir Abdiqadir Sa’Ad (Simen Heggdal Beck fra 81′), Abel Tjomsland, Mohammed Mahnin (Willian Pozo-Venta 81′), Musa Joof Dubois (Didrik Ziabi Sereba fra 90′) – Preben Asp (Luka Fajfric fra 87′), Tollef Kvello Etholm (Simen Hammershaug fra 46′).

