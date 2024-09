Vålerenga øver på mesterliga. Røa holdt stand i en omgang

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

RØA KUNSTGRESS (Dagsavisen): Seriemesterskapet i Toppserien er i praksis i boks, men høsten er så innholdsrik at Vålerenga må holde fokus og forbedre seg ytterligere hvis høstens mål skal nås. Røa ble nedkjempet etter pause i vindkastene på Oslo vest. To VIF-scoringer på to minutter avgjorde denne kampen.

Dette var Vålerengas nittende seier på 21 kamper. Laget har aldri spilt uavgjort denne sesongen.

- Det er en utfordring med tempoet på en bane som ikke vannes. Men vi har full kontroll og slipper til bare en målsjanse, sier VIF-trener Nils Lexerød til Dagsavisen.

Konsentrert oppkjøring

For Vålerenga var denne kampen en slags oppkjøring til mesterligakampene som venter mot Anderlecht. Seriemesterskapet er det jo ikke mye spenning rundt. Etter onsdagens seier er avstanden ned til Brann på 17 poeng før denne runden fullføres.

- Ja, vi ligger godt an, men det er ikke i havn før vi har det i havn. Det er mye som kan skje i fotball. Hvis LSK Kvinner går konkurs kan Brann ta innpå tre poeng der, så kan vi tape i Bergen, men ja, det ser lyst ut, sier VIF-treneren.

Røa jakter femteplassen på tabellen, som var sesongens mål. Før kampen var det bare to poeng opp til Stabæk, så den er fortsatt innen rekkevidde.

Kan møtes i finalen

Men laget er i semifinalen i cupen og det ligger en stor gulrot og venter der. Slår de Rosenborg i semifinalen senere i måneden kan det bli møtet med nettopp Vålerenga i en cupfinale. VIF har Brann i sin semifinale og det er deres neste kamp mot et norsk lag.

Men denne vindfulle kvelden handlet det om årets tredje serieoppgjør mellom disse lagene og etter 0–2 i vårkampen og 0–5 på Intility ville Røa i hvert fall gjerne ha en scoring mot Norges beste lag.

Mendet fikk de ikke. Vi talte vel to målsjanser fra Røas side. Men de får som nevnt kanskje en mulighet til på Ullevaal stadion …

Rullerer på laget

Vålerenga hadde byttet ut fire av jentene som startet i den avgjørende mesterliga-kvalifiseringen i Romania. Laget har så bred stall at de nå kan rullere på de fleste plassene.

Første omgang styrte Vålerenga mye, uten å komme til store sjanser. Karina Sævik var nærmest da hun tverrvendte inne i feltet, men Røa-keeper Louise Högrell hang med og blokkerte.

Røa hadde noen farlige overganger, en slet med å komme til avslutninger. Det ble også en smell da kaptein og stopper Sarah Suphellen måtte byttes ut med skade etter en halvtime.

Vålerenga prøvde å få opp balltempoet i angrepsspillet, laget kom nærmere og nærmere og fem minutter før pause kom en dobbeltsjanse der Røas Sara Nordin fikk stoppet ballen på målstreken.

Stine Brekken har scoret og gratuleres av Olaug Tvedten. (Javad Parsa/NTB)

Straffe etter hands

Vålerenga økte presset fra start etter pause og ledermålet kom etter seks minutter. Sædis Run Heidarsdottir sendte av gårde et skudd som traff en Røa-hånd og det var ingen protester da dommer pekte på straffemerket.

Karina Sævik satte straffen hardt ned i hjørnet.

Vålerenga ville ha mer, de presset på og Stine Brekken satte ballen opp i nettaket etter kaos inne i Røa-feltet i neste angrep.

- Vi trodde først det var hands igjen, me så gikk spillet videre også var plutselig ballen hos meg, sier Stine Brekken til Dagsavisen.

Etter dette gjorde begge lag en del bytter, for her var det bare å cruise inn.

Men vi får nevne at Røa også leverte sitt beste angrep for kvelden da Oline Fuglem ble spilt helt fri, men keeper Tove Enblom viste at hun holdt konsentrasjonen oppe.

Vålerenga har ikke seriekamp igjen før 5. oktober, borte mot Åsane, mens Røa skal til Brann og Bergen 21. september.

Men før det skal altså VIF til King Baudouin stadion i Brussel der den første kampen mot Anderlecht spilles onsdag 18. september. Returkampen spilles på Intility

---

FAKTA

Toppserien kvinner onsdag, 20 serierunde:

Røa – Vålerenga 0–2 (0–0)

Røa kunstgress: 200 tilskuere.

Mål: 0–1 Karina Sævik (52 straffe), 0–2 Stine Brekken (53).

Dommer: Emilie Rodahl Torkelsen, Asker.

Røa: Louise Högrell – Hanna Ellingsen, Sarah Suphellen (Synne Masdal fra 31), Mia Svendsen – Sara Nordin (Elle Ulstein fra 77), Oline Fuglem, Ragne Svastuen, Anya de Courcy – Julie Hoff Klæboe (Marie-Claire Hirwa Sebazungu fra 77), Mina Folland (Kaja Rosenlund fra 77), Mari Nyhagen.

Vålerenga: Tove Enblom – Sara Hørte, Michaela Kovacs, Iselin Sandnes Olsen – Janni Thomsen (Ylinn Tennebø fra 58), Thea Bjelde (Ronja Foss Arnesen fra 58), Sædis Run Heidarsdottir, Stine Brekken – Olaug Tvedten, Karina Sævik (Tuva Espås fra 75), Emma Stølen Godø.

---